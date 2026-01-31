Mo Soo-Jin, cantante surcoreana, falleció a los 27 años el 25 de enero. La información fue confirmada por su agencia, Panic Button, responsable de coordinar su carrera.

En un comunicado difundido por la prensa, la agencia declaró: “Mo Soo-Jin, vocalista de Acoustic Collabo, nos ha dejado”. También precisaron que la familia prefería mantener en privado los detalles de su fallecimiento, incluida la causa.

Panic Button agregó que “todas las ceremonias se realizaron de manera discreta, con la presencia únicamente de familiares y personas cercanas”.

Según medios locales, la procesión tuvo lugar el miércoles 28 de enero a las 10:30 horas en Namyangju, y posteriormente sus restos fueron depositados en el Eden Memorial Park de la misma ciudad.

Nacida en 1999, Mo Soo-Jin se unió a Acoustic Collabo, grupo de indie-pop, en 2020 como vocalista de tercera generación, fundado en 2010. Antes de eso, se formó como idol de K-pop en una reconocida escuela de su país . Con la banda lanzó su tercer álbum de estudio, "Good to Be With You".

Su trayectoria comenzó a destacarse gracias a un video en redes sociales que captó la atención de la compañía, lo que le permitió audicionar y superar a más de 1,600 aspirantes para integrarse al dueto liderado por el guitarrista Kim Seung-jae.

Posteriormente, su carrera enfrentó dificultades: tras 2022 mantuvo un conflicto legal con una de sus agencias de management, que finalmente se resolvió a su favor en 2024, permitiéndole finalizar su contrato con la compañía y firmar con Panic Button.