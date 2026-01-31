Más Información
Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano de cine y teatro, reconocido por papeles en “Man on fire”, “The mexican” y “Apocalypto”, falleció este sábado 31 de enero.
La Asociación Nacional de Actores confirmó la lamentable notica compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales por la pérdida : “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad”.
El texto fue acompañado con una fotografía del artista.
En breve más información...
Lee también Cori, hija de Snoop Dogg, anuncia el fallecimiento de su bebé de 10 meses
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
bmc
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]