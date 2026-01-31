Más Información

Entre arte y sonidero, así será el Encuentro de Rotulismo en Tepito

Entre arte y sonidero, así será el Encuentro de Rotulismo en Tepito

33 años de Fundación UNAM: Un compromiso con la educación y el futuro

33 años de Fundación UNAM: Un compromiso con la educación y el futuro

Libro objeta la biografía de Victoriano Huerta

Libro objeta la biografía de Victoriano Huerta

Cómo apreciar la Semana del arte sin morir en el intento

Cómo apreciar la Semana del arte sin morir en el intento

Ilegal, carta de “sanidad moral” que pide INBAL a concursantes

Ilegal, carta de “sanidad moral” que pide INBAL a concursantes

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano de cine y teatro, reconocido por papeles en “Man on fire”, “The mexican” y “Apocalypto”, falleció este sábado 31 de enero.

La Asociación Nacional de Actores confirmó la lamentable notica compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales por la pérdida : “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad”.

El texto fue acompañado con una fotografía del artista.

En breve más información...

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos ordena a Kate Middleton resolver el problema entre William, Meghan y Harry lo antes posible. Foto: (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos ordena a Kate Middleton resolver el problema entre William, Meghan y Harry lo antes posible

El adiós a Pedro Torres: productor que marcó una era en Televisa con Big Brother México y fue pareja de Lucía Méndez. Foto: Pedro Torres /IG /Lucía Mendez /IG

El adiós a Pedro Torres: productor que marcó una era en Televisa con Big Brother México y fue pareja de Lucía Méndez

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia. Foto: X/YouTube

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia

Heidi Klum. Foto: EFE

Heidi Klum presume lencería al atardecer y deslumbra con abrigo blanco abierto

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / EFE

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista

[Publicidad]