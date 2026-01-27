Más Información

Merco premió a los líderes con mayor reputación en México en 2025.

Daniel Servitje, y José Antonio Fernández Carbajal son los tres líderes con mayor reputación en el país, de acuerdo con el estudio de la firma europea.

La premiación tuvo lugar este 27 de enero en la presentación de la 13ª edición del ranking Merco Líderes México, en un evento celebrado en la Universidad Panamericana en el Campus de Ciudad de México y dirigido por Directora General de Merco México.

Top 10 en México

En esta ocasión, Daniel Servitje, de Grupo Bimbo (1º); Carlos Slim Helú, de Grupo Carso (2º), y José Antonio Fernández Carbajal, de Femsa (3º), son los tres empresarios que lideran el ranking, mientras que Alejandro Ramírez Magaña – Cinépolis (4º), Eduardo Osuna Osuna -BBVA (5º), Carlos Slim Domit – Grupo Carso (6º), Rogelio Zambrano Lozano – Cemex (7º), Paula Santilli - Pepsico (8º), Silvia Dávila -Grupo Danone (9º) y Andrés Conesa Labastida- Aeroméxico (10º) completan los diez primeros puestos del ranking general.

“La reputación hoy en día es un intangible que las empresas deben de considerar. El no hacerlo les puede hacer perder valor y tangibles al grado de que pueden poner en riesgo sus operaciones”, destacó Itzel Torres, directora de Merco México.

La organización también realizó un ranking sectorial, en el cual definió cuáles son los líderes y de qué empresas están destacando, de acuerdo con los líderes que fueron consultados.Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL
Ranking sectorial

La organización también realizó un ranking sectorial, en el cual definió cuáles son los líderes y de qué empresas están destacando, de acuerdo con los líderes que fueron consultados.

Alimentación

Daniel Servitje - (1º), Paula Santilli - PepsiCo (2º), Silvia Dávila - Grupo Danone (3º), Eduardo Tricio Haro – Grupo Lala (4°), Fausto Costa - Nestlé (5°)

Aseguradoras

Daniel Bandle - Axa (1º), Sofía Belmar Berumen – Prudential Seguros México (2º), Eduardo Silva - Sekufin (3º)

Automotriz

Paco Garza - (1º), Rodrigo Centeno - Nissan (2º), Carlos García Ottati - Kavak (3º)

Autoservicio y departamentales

Guilherme Loureiro - y Centroamérica (1º), José Antonio Chedraui Eguía - Grupo Comercial Chedraui (2º), Graciano Guichard González - Liverpool (3º), Francisco Agustín Coppel Luken - Coppel (4°), Carlos González Zabalegui – Grupo La Comer (5°)

Bebidas

Daniel Cocenzo - Grupo Modelo (1º), Juan Domingo Beckmann - Jose Cuervo (2º), Eugenio López Alonso – Grupo Jumex (3º)

Belleza y cuidado personal

Deborah Armstrong - (1º)

Comercio electrónico

David Geisen - (1º), Pedro Huerta - Amazon (2º)

Consejo empresarial

Claudia Jañez Sánchez – ConMéxico (1º)

Conglomerados

Carlos Slim Helú - Grupo Carso (1º), José Antonio Fernández Carbajal - Femsa (2º), Carlos Slim Domit - Grupo Carso (3º), Germán Larrea Mota Velasco - Grupo México (4°), Ricardo Salinas Pliego – Grupo Salinas (5°)

Construcción e infraestructura

Tania Ortiz Mena – Sempra Infraestructura (1º)

Consumo masivo

Mildred Villegas – Unilever (1º), Juan Carlos Trujillo - P&G (2º), Claudio X. González Laporte - KMC (3º)

Educación y formación

David Garza Salazar - (1º)

ETT y servicios RRHH

Mónica Flores - ManpowerGroup (1º)

Farmacéutico / laboratorio

Julio Ordaz - (1º), Rodrigo Herrera Aspra – Genomma Lab (2º), Manuel Bravo Pereyra - Bayer (3º), Karla Alcázar - Lilly (4º), Constanza Losada – Bristol Myers Squibb (5º).

Farmacia

Víctor González Herrera - (1º)

Financiero

Eduardo Osuna Osuna - BBVA (1º), Carlos Hank González – Grupo Financiero Banorte (2º), Iván Canales – Nu México (3º), María Asunción Aramburuzabala - Tresalia (4°), Laura Diez Barroso Azcárraga - Santander (5°)

Hoteles y servicios turísticos

Miguel Quintana - Grupo Xcaret (1º), José Carlos Azcárraga - Grupo Posadas (2º)

Industrial

Fernanda Guarro - 3M (1º)

Materiales de construcción

Rogelio Zambrano Lozano - Cemex (1º), Jaime Muguiro Domínguez - Cemex (2º)

Medios de comunicación

Martha Debayle – MMK Group (1º)

Ocio y entretenimiento

Alejandro Ramírez Magaña - (1º), Alejandro Soberón Kuri – Ocesa (2º)

Reparto a domicilio

Ricardo Weder - Jüsto (1º)

Restaurantes

Alberto Torrado Martínez - Alsea (1º), Marisa Lazo – Pastelerías Marisa (2º)

Servicio de paquetería y logística

Antonio Arranz - (1º)

Tecnología de la información

Blanca Treviño de Vega - Softtek (1º), Maribel Dos Santos - Oracle (2º), Rafael Sánchez Loza – Microsoft (3º), María Teresa Arnal – The Futureproof Vision (4°), Isidro Quintana – Cisco (5°)

Telecomunicaciones

Arturo Elías Ayub – Fundación (1º), Mónica Aspe Bernal - AT&T (2º), Daniel Hajj Aboumrad – Telcel (América Móvil) (3º), Emilio Azcárraga Jean - Grupo Televisa (4º)

Transporte de viajeros

Andrés Conesa Labastida - (1º), Juan Carlos Zuazua – Viva Aerobus (2º), Enrique Beltranena - Volaris (3º), Gretta González - Uber (4°)

Reconocimiento a las mujeres

La evaluación también destacó el papel de la mujer dentro de la alta dirección de las empresas y en ese sentido, Altagracia Gómez, de Grupo PEO, dijo que es importante que las mujeres sean integradas en los puestos de decisión de las organizaciones por mérito y no por cuota de género.

En ese sentido, Merco destacó en la lista a Paula Santilli - PepsiCo (1º), Silvia Dávila – Grupo Danone (2º) y Deborah Armstrong – L’Oréal (3º) son las tres mujeres empresarias más reputadas del país. Completan el ranking de mujeres: Mónica Aspe Bernal – AT&T (4º), María Asunción Aramburuzabala - Tresalia (5º), Laura Díez Barroso Azcárraga - (6º), Fernanda Guarro – 3M (7º).

Asimismo a Altagracia Gómez – Grupo Minsa (8º), Blanca Treviño de Vega - Softtek (9º), Mildred Villegas - Unilever (10º), María Ariza – BIVA (11º), Martha Debayle – MMK Group (12º), Mónica Flores – ManpowerGroup (13º), Gina Díez Barroso – Grupo Diarq (14º), Maribel Dos Santos – Oracle (15º), María Teresa Arnal – The Futureproof Vision (16º), Marisa Lazo – Pastelerías Marisa (17º), Karla Alcázar – Lilly (18º), Sofía Belmar Berumen – Prudential Seguros México (19º), Tania Ortiz Mena – Sempra Infraestructura (20º), Marlene Garayzar – Stori (21º), Gretta González – Uber (22º), Constanza Losada – Bristol Myers Squibb (23º), Angela Gómez Aiza – AXO / SOS-Tech-IA-bility (24º) y Claudia Jañez Sánchez – ConMéxico (25º).

Merco y su expansión

En la actualidad, Merco elabora estudios como Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidad ESG, Merco Talento, Merco Sociedad, Merco Talento Universitario, y Merco Salud. Tiene presencia en España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Perú, Costa Rica, Panamá, Portugal, Italia, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Honduras, El Salvador y Estados Unidos, siendo el monitor líder en todo América Latina.

La participación en Merco Líderes no tiene coste para las empresas y la posición de estos en el ranking depende exclusivamente del reconocimiento reputacional en los diferentes stakeholders.

Merco Líderes no recibe subvención o patrocinio alguno, se financia exclusivamente a través de la comercialización de los informes confidenciales a quienes libremente lo soliciten una vez publicados los resultados y, para reforzar su independencia, no hace consultoría, destacó la firma

Elaboración de premios

Para su elaboración, se ha contado con la participación de mil 825 directivos de grandes , 95 analistas financieros, 100 periodistas de información económica, 100 catedráticos del área de empresa y 92 expertos en comunicación.

De manera complementaria se ha realizado un análisis de las menciones digitales (Merco Digital) en colaboración con Nethodology de 266 mil 532 publicaciones, y un benchmarking de indicadores objetivos que recogen la realidad de 59 empresas.

En resumen, una muestra total de 8 fuentes de información y una suma de 2 mil 271 encuestas.

