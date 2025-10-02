El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) reconoció a EL UNIVERSAL como la empresa con mayor reputación del país en el sector de medios de comunicación durante este 2025, por encima de Grupo Acir y Grupo expansión.

Merco es el monitor corporativo que evalúa la reputación de las empresas desde el año 2000, siendo este 2025 fecha en que esta casa editorial se posicionó en primer lugar en su Ranking Sectorial de Empresas.

El Gran Diario de México no formaba parte del ranking en el 2024 al igual que Grupo expansión, sin embargo, Grupo Acir se mantuvo dentro del ranking en materia de medios de comunicación.

Merco reconoce a EL UNIVERSAL en su Ranking Sectorial de Empresas 2025 (2/10/2025). Foto: Especial

Los honores a EL UNIVERSAL se dieron en el marco de la 13 ª edición del ranking Merco Empresas México, donde fueron reconocidas 200 empresas con mejor reputación del país en distintos sectores como medios de comunicación, automotriz, belleza y cuidado personal, educación, tecnología, entre otros.

En el ranking general, este medio de comunicación ocupa la posición 124, por encima de Grupo Acir que está en el lugar 139 y también arriba de Grupo expansión que ocupa el lugar 167.

Las primeras empresas en el ranking general 2025 son Grupo Bimbo, Grupo Modelo y el banco BBVA.

El evento de Merco se realizó en el Salón Gaudí de Grupo Foresta en Ciudad de México y fue dirigido por Itzel Torres, directora general de Merco México; Antonio Lechón, director corporativo de Merco; y como invitado especial, Miguel Pallares, periodista y fundador de Ideas de Negocios TV.

