Una de las dudas que han surgido entre los usuarios de telefonía móvil es si el uso de eSIM o chips digitales extranjeros permite evadir el registro de las líneas. Ante esta situación, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aclaró que utilizar este tipo de tecnología no exime a los usuarios de cumplir con dicho proceso.

"Muchas de las eSIM de datos no sustituyen una línea habilitada para recibir llamadas o códigos de autenticación por SMS, necesarios para determinadas operaciones bancarias y validaciones digitales por lo que limitan la experiencia del usuario", mencionó la dependencia gubernamental en su portal web.

eSIM extranjeras: estas son sus limitaciones para usuarios en México

La Comisión explicó qué ocurre con este tipo de servicios y cuáles son sus limitaciones. Además del roaming permanente, existen otros factores que deben considerarse, como el costo de los datos y el comportamiento de los usuarios desde que comenzó este proceso.

Las eSIM extranjeras tampoco representan una alternativa permanente. La reguladora explicó que la mayoría no permite recibir llamadas ni códigos de autenticación por SMS y que su uso permanente fuera del país de origen puede estar restringido.

Además, utilizar estos servicios puede resultar más costoso. Señaló que el precio por gigabyte de algunas de estas plataformas puede ser hasta 10 veces superior al de las tarifas disponibles en el mercado mexicano, por lo que optar por una eSIM extranjera no necesariamente representa un ahorro para los usuarios.

Señaló que no hay evidencia de que se haya incrementado la adquisición de eSIM desde la implementación de la vinculación de líneas móviles y que la vinculación avanza con 84 millones 164 mil 340 líneas registradas, equivalentes a 70.1% de las líneas vinculables.

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📱Mitos y realidades sobre las eSIM extranjeras.



¿Sabes si son una alternativa viable a la vinculación de líneas celulares?

No te dejes sorprender. 🤔#YoRegistro pic.twitter.com/z96MYyW2el — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 15, 2026

¿Por qué es necesario vincular las líneas telefónicas?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) comenzó con esta iniciativa como parte de una política central de combate a la extorsión y los fraudes, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La vinculación se puede hacer a través del portal web de la línea telefónica correspondiente y el proceso consiste en ingresar datos biométricos y el CURP de cada usuario.

¿Qué pasa si no vinculas tu línea telefónica?

Si dicho registro no se realiza en el periodo de tiempo correspondiente, la compañía telefónica suspenderá el servicio temporalmente, informó la Comisión. Sin embargo, este se puede restablecer en cuanto es vinculada la línea.

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El pasado 3 de septiembre, la CRT reportó que de un total de 13.9 millones de números telefónicos que terminan en “1”, se registraron 9 millones 550 mil 278, es decir un 68.71%.

Cabe mencionar que en septiembre, le corresponde realizar la vinculación a los números con terminación 2 (con fecha límite el 15 del mes) y 3 (con fecha límite el 30).

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