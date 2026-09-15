Banco Azteca nació dentro de un grupo empresarial con 120 años de experiencia. Esa trayectoria le permite comprender la operación de manera integral: desde las finanzas hasta la energía y la conectividad. Por eso, a diferencia de la banca tradicional enfocada en actuar como un proveedor más, el banco se ha vuelto un socio estratégico para sus clientes empresariales.

Durante el evento de Los 300 Líderes Más Influyentes de México, la Banca Empresarial tuvo presencia como una línea estratégica de Banco Azteca orientada a acompañar a los empresarios en un contexto que demanda soluciones financieras más consultivas, ágiles y alineadas con la toma de mejores decisiones.

“Primero entendemos el negocio; después hablamos de soluciones. Queremos construir una Banca Empresarial cercana y consultiva, apoyada en tecnología, y que nuestros clientes nos midan por el valor que generamos en su operación”, afirmó Eduardo Cepeda, director general de Banca Institucional y de Gobierno de Banco Azteca.

Eduardo Cepeda destacó que la Banca Empresarial de Banco Azteca busca entender primero la operación de sus clientes para ofrecer soluciones a la medida. Foto: Cortesía

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La captación tradicional de Banco Azteca supera los $246 mil millones; durante el segundo trimestre de 2026 creció más de $6 mil millones, con impulso de Inversión Azteca y Empresas y Gobierno.

En Banca Empresarial, la captación registra un crecimiento de 20% frente al año anterior. A ello se suman reconocimientos obtenidos en 2026: The Banker posicionó a Banco Azteca como número uno en crecimiento en México; CFI.co reconoció por tercer año consecutivo su liderazgo en educación e inclusión financiera; y Kantar BrandZ lo ubicó en el lugar 18 entre las marcas mexicanas más valiosas.

Sobre una infraestructura ya consolidada con cerca de 2,000 sucursales, presencia en 177 municipios donde Banco Azteca es la única institución financiera y una plataforma digital en la que ya se realiza el 69% de las transacciones, Banca Empresarial construye un servicio cada vez más especializado, consultivo y cercano.

Añade Eduardo Cepeda que el punto de partida es conocer el negocio y la operación diaria de las empresas. Desde procesos de cobro, pagos, administración de liquidez, inversión de excedentes y procesos financieros que puedan simplificarse, que requieren de capacidades como tesorería, medios de pago, dispersión, inversión y transaccionalidad, el valor de Banca Empresarial está en responder a la necesidad del cliente, no al revés.

En un entorno donde las empresas mexicanas enfrentan distintos retos al mismo tiempo, como crecer con rentabilidad, proteger su liquidez, administrar mejor el capital de trabajo, elevar la productividad e incorporar tecnología; "la relación bancaria debe ser más más estratégica y contribuir a que el cliente tome mejores decisiones financieras" señaló Cepeda.

Banco Azteca consolida su visión de ser un socio estratégico para las empresas, con soluciones financieras apoyadas en tecnología, cercanía y conocimiento operativo. Foto: Cortesía

Una banca empresarial más consultiva, cercana y orientada al valor

Eduardo Cepeda subrayó, sobre la necesidad de evolución de la banca empresarial que “la tecnología hará más eficiente la operación, pero el verdadero valor estará en entender las prioridades de la empresa, anticiparse y coordinar capacidades para ayudarla a tomar mejores decisiones”.

De esta manera, la solución integral empresarial de Banco Azteca busca conectar la oferta financiera con las necesidades reales del cliente, desde una relación que no se limita a colocar productos, sino que acompaña la operación y suma capacidades cuando estas pueden generar valor.

La participación de Banco Azteca en el evento permitió abrir conversación en un ecosistema donde su presencia continúa creciendo, en línea con la escala de su operación. A la par, Banca Empresarial se consolida como un socio que no solo ofrece soluciones, sino que también contribuye a generar valor en la operación de sus clientes.

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