El grupo de infraestructuras críticas en agua y energía Cox anunció la exitosa emisión de un bono híbrido por un importe de 800 millones de dólares, una operación que fortalece su posición financiera y crea una base más sólida para impulsar la siguiente etapa de crecimiento de la compañía, con un foco especial en México, un país clave en su estrategia.

La emisión ha registrado una demanda superior a 2,500 millones de dólares, equivalente a una sobresuscripción de más de 3 veces, con la participación de unos 125 inversores institucionales internacionales, lo que demuestra la confianza del mercado internacional en la estrategia y perspectivas de crecimiento de la empresa.

Los recursos obtenidos se destinarán al pago de un préstamo a plazo de 733 millones de dólares y a fines corporativos generales de Cox Asset México, su filial en el país, sustituyendo deuda garantizada por capital subordinado perpetuo. Se trata de un instrumento financiero que recibe tratamiento contable como patrimonio bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), fortalece los recursos propios de la compañía y contribuye a una estructura financiera más sólida, flexible y sostenible en el largo plazo.

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La transacción también permite reducir el apalancamiento neto de Cox y mejorar su perfil crediticio. Asimismo, elimina amortizaciones relevantes de principal durante los próximos años y reduce el riesgo de refinanciación mediante una extensión significativa de los vencimientos.

“Reducimos la deuda sénior, reforzamos el balance y mejoramos nuestra estructura de capital para abordar la siguiente etapa de desarrollo de Cox desde una posición financiera más sólida”, señaló Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Grupo Cox.

México, pilar de crecimiento de Grupo Cox

La operación culmina una primera etapa de transformación de la compañía, ya que se produce pocos meses después de la adquisición de Iberdrola México y de una emisión de deuda sénior por 2,000 millones de dólares realizada en mayo, que recibió una demanda cercana a 8,000 millones de dólares. Con ambas operaciones en mercados internacionales de capital, la compañía ha reforzado sus fuentes de financiación y fortalecido su balance.

El crecimiento de la demanda eléctrica, la necesidad de nueva capacidad de generación y el nuevo marco regulatorio abren una nueva etapa de inversión en el país. Cox Asset México es hoy la principal comercializadora calificada de electricidad, uno de los cinco mayores generadores privados y la única plataforma integrada de generación y comercialización en el país.

La compañía cuenta con una cartera de generación diversificada de 2.6 GW, complementada con 1.3 GW de capacidad contratada a largo plazo con terceros, y presta servicio a más de 500 clientes de distintos sectores económicos.

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