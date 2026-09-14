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El escritor francés Emmanuel Carrère (París, 1957), ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021, presentará su nuevo libro "Koljós" en la UNAM.
En la charla "Emmanuel Carrère: su narrativa y Koljós, su nuevo libro" participarán, también, las escritoras Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, y Julia Santibáñez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura.
"Koljós", novela en la que Carrère se sumerge en su historia familiar y el pasado de Europa, se publicó a principios de este año en español, bajo el sello de Anagrama.
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Carrère es uno de los principales escritores franceses del presente. Ha sido galardonado con premios como el FIL de Literatura en Lenguas Romances 2017 y el Médicis en 2025.
En su trayectoria destacan títulos como "El adversario", "De vidas ajenas" y "Limónov".
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El conversatorio con Emmanuel Carrère forma parte del programa del Festival CulturaUNAM. Se llevará a cabo el 9 de octubre, al mediodía, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM.
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