El máximo monarca de Concacaf se conocerá en unos días, cuando el Inter de Miami reciba al Cruz Azul en el Nu Stadium, la flamante casa del equipo de la MLS.

La Máquina, actual campeón de la Liga MX y de la Liga de Campeones de la Concacaf, afronta este reto con mucha ilusión y toda la intención de conseguir un nuevo título.

Tener enfrente a Lionel Messi significa una oportunidad única para los futbolistas celestes, quienes buscan derrotar al astro argentino y compañía.

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Aunque el equipo de la Noria ha presentado ciertas complicaciones para llegar a Miami para disputar este importante duelo, se espera destraben todo para llegar a la ciudad en la que está en juego el campeonato.

Cruz Azul derrota al América en el Clásico Joven del Apertura 2026/ Foto: Carlos Mejía-EL UNIVERSAL

Joel Huiqui, entrenador del Cruz Azul, busca su tercer título como entrenador de los celestes para completar un histórico triplete para el club. El ex defensor se coronó en la Liga MX, ganó el Campeón de Campeones y ahora apunta al título regional.

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¿Cuándo se juega la Campeones Cup?

El partido entre el Inter de Miami y el Cruz Azul es este miércoles 16 de septiembre en casa de las Garzas en punto de las 18:00 horas del centro de México.

Día: miércoles 16 de septiembre

Horario: 18:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO la Campeones Cup?

Este encuentro se podrá ver en televisión abierta en Imagen TV, así como en la señal de TUDN en tv de paga.