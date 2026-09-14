“Obviamente, todas las policías están infiltradas (por el crimen organizado), hay muchas investigaciones que están en curso, y sí, todas, todas, todas, las de los 20 municipios y la del estado también”, señaló la fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verduzco.

En una entrevista con medios de comunicación, Heredia Verduzco, indicó que se detectó la creación de una estructura interna dentro de las corporaciones para informar a los delincuentes sobre los movimientos de las autoridades, por lo que se removieron mandos y se comenzó a cerrar el flujo de las filtraciones para mantener “el factor sorpresa” en los operativos para lograr detenciones y aseguramientos de armas, drogas, vehículos y otros activos de los delincuentes.

“Ellos están muy ofendidos con la institución, conmigo en particular, por eso el coraje, porque estaban acostumbrados a que no se les detuviera, a hacer y deshacer, a que no se investigaran las extorsiones, que no se atendiera a las víctimas. Ahora vamos por ellos y obviamente están muy ofendidos”, insistió la fiscal.

Después de que el gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, revelara que dos abogados asesinados hace unos días en Ixtlán del Río (e identificados de forma extraoficial como Alejandro Ruiz Velasco y Alonso Ruiz Rivera) se presentaron hace meses a la Fiscalía para amenazarlo a él y a la fiscal por negarse a restituir a sus clientes 800 hectáreas recuperadas por gobierno del estado en la Riviera Nayarit tras descubrir un fraude de casi 100 mil millones de pesos, Heredia Verduzco afirmó que ambos litigantes trabajaban para el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

“Estos abogados se identificaron como defensores de un alto generador de violencia de este grupo, del que fue ejecutado en febrero (Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”), y especialmente del que fue detenido en la Yesca hace meses (Audías Flores Silva, “El Jardinero”); ellos fungían como comunicadores de indicaciones”.

En ese sentido, la fiscal aseguró que hay un reacomodo en las estructuras de mando del grupo delictivo y a eso se deben algunos de los hechos violentos que se han registrado recientemente en el estado y las narcomantas colocadas con cuerpos colgados en Tepic hace unas semanas.

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“Recordarán una manta que decía: "La nueva administración se respeta." Habla de un cambio de mandos al interior del grupo que estaba al frente de la actividad delincuencial en el estado, pero tenemos más de 10, yo creo que ya van más de 15 detenidos, tenemos a los que hicieron las mantas, a los que privaron de la libertad a los a los que colgaron, tenemos mucha información que no les puedo ventilar aún porque pongo en riesgo a los testigos, pero incluso tenemos detenido al herrero que les fabrica los ponchallantas”, dijo la fiscal.

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