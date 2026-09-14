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Culiacán, Sin. - En una vivienda de la avenida Patria, en la colonia Rafael Buelna, de la capital del estado de Sinaloa, agentes federales, con respaldo, del ejército inspeccionaron su interior en donde encontraron maquinitas tragamonedas almacenadas, las cuales fueron aseguradas.
Los elementos de la Fiscalía General de la República no encontraron a personas en su interior, solo había más de dos docenas de estas maquinitas que son operadas en casinos clandestinos por los grupos delictivos en la ciudad, afirmaron en un parte informativo.
En la zona, los vecinos de la avenida Patria se sorprendieron al percatarse que elementos del ejército en unidades artilladas colocaron un cerco de seguridad y luego vieron que civiles con chalecos ingresaron a una casa que en apariencia no está habitada.
La presencia de las fuerzas federales en esa colonia generó intranquilidad ante el temor de que se tratara de un operativo para detener alguna persona y ello generara una confrontación con los elementos federales que catearon el inmueble.
Los agentes federales y elementos del ejército sacaron del inmueble las maquinitas tragamonedas y las colocaron en el exterior, en espera que vehículos llegaran por ellas, sin que se conozca el número exacto de estos equipos de juegos de azar que son operados en casinos clandestinos.
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