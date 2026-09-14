Pachuca. - La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo hizo un llamado a evitar la manipulación de pirotecnia y los disparos al aire durante los festejos patrios, ya que estas prácticas pueden provocar graves afectaciones. Para quienes asistan a concentraciones masivas, recomendó identificar las salidas de emergencia y rutas de evacuación.

El titular de esta dependencia, Román Bernal Díaz, señaló que estas prácticas pueden provocar serios daños, como quemaduras, amputaciones, incendios, lesiones graves e incluso la muerte. Ante ello, recomendó evitar este tipo de acciones durante las fiestas patrias.

Indicó también que quienes asistan a estos eventos deben identificar desde su llegada las rutas de evacuación, puntos de reunión y módulos médicos, además de establecer con su familia un lugar de encuentro ante posibles separaciones de los integrantes del núcleo familiar.

El funcionario destacó que se debe poner especial atención en niñas, niños y adultos mayores. En el caso de personas vulnerables, recomendó portar información que facilite su identificación y un número telefónico de contacto.

El subsecretario destacó que en las plazas públicas de todo el estado está restringido el ingreso con objetos punzocortantes, armas, recipientes de vidrio, aerosoles, bebidas alcohólicas y material pirotécnico.

También pidió evitar que menores de edad manipulen fuegos artificiales y advirtió que la comercialización, almacenamiento, traslado y utilización de explosivos están sujetos a regulación federal. Señaló que estos productos no deben almacenarse dentro de los hogares ni llevarse en los bolsillos de la ropa, ya que pueden provocar siniestros.

[Publicidad]

Otro de los llamados fue evitar realizar disparos al aire durante estas celebraciones, ya que pueden ocasionar lesiones de gravedad o incluso la muerte, por lo que advirtió que se trata de una conducta de alto riesgo. Para quienes realicen festejos en sus hogares, recomendó revisar las instalaciones eléctricas y de gas.

En cuanto a las condiciones climáticas, Bernal Díaz señaló que se prevén pocas precipitaciones durante buena parte de las actividades programadas con motivo de las fiestas patrias.

Te puede interesar

[Publicidad]

Muere joven tras ataque armado en partido de futbol en Guanajuato; reportan seis heridos de gravedad

Feminicidio de Claudia Tacoronte: autoridades no descartan otras líneas además del robo; UAEM le rinde homenaje

Incendio en mercado de Cuernavaca consume locales; cuatro personas recibieron atención médica

[Publicidad]

dmrr