Un sismo de magnitud 5.5 se registró este lunes 14 de septiembre frente a las costas de Michoacán, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:38 horas con 58 segundos y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

SISMO Magnitud 5.5 Loc. 387 km al SUROESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH 14/09/26 14:38:58 Lat 15.05 Lon -104.22 Pf 10.0 km pic.twitter.com/wY7Tvxweo7 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 14, 2026

El SSN ubicó el epicentro a 387 kilómetros al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, en las coordenadas 15.05 de latitud y -104.22 de longitud. Debido a su ubicación, el movimiento se originó mar adentro, al suroeste de la costa michoacana.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones ni personas lesionadas a causa del movimiento telúrico.

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