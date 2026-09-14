Estados | 14-09-26 | 15:41 |

Un se registró este lunes 14 de septiembre frente a las costas de Michoacán, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte preliminar, el ocurrió a las 14:38 horas con 58 segundos y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El SSN ubicó el epicentro a 387 kilómetros al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, en las coordenadas 15.05 de latitud y -104.22 de longitud. Debido a su ubicación, el movimiento , al suroeste de la costa michoacana.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones ni personas lesionadas a causa del movimiento telúrico.

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