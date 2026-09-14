La Comisión Nacional Antimonopolio informó del inicio de la investigación de oficio identificada con el número de expediente IO-001-2026, por la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de "afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados".

De acuerdo con el aviso publicado con sello de los Estados Unidos Mexicanos, la Autoridad Investigadora busca determinar si existen conductas que vulneren la Ley Federal de Competencia Económica, específicamente lo previsto en los artículos 52, 54, 56 fracción XI, 58, 59, entre otros.

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En pocas palabras, la autoridad quiere saber si solo unos cuantos controlan quién puede afiliarse, quién puede competir y cómo se arman los torneos, y si con eso dejan fuera a otros de forma injusta.

Por ahora es solo una investigación inicial. Todavía no hay acusados, no hay culpables y no se ha definido exactamente a quiénes van a investigar. Tampoco es una condena, solo se revisará si se está cumpliendo la ley de competencia.

La investigación puede durar de 30 a 120 días hábiles, pero se puede alargar hasta tres veces más si lo necesitan. Durante ese tiempo pueden pedir papeles, ir a revisar oficinas, citar a gente a declarar y hacer inspecciones.