Preocupadas por el manejo de diversos desechos nace “Es-pumita”, el proyecto con el que Alejandra Chávez Riveros, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con sus alumnas buscan convertir el aceite de cocina usado en jabón.

Este producto coadyuva a evitar la contaminación del medio ambiente y la obstrucción de los sistemas de drenaje en la alcaldía Iztapalapa, una zona donde la investigadora destaca que el alcantarillado se “taponea”.

La investigación se enfoca en la economía circular y surge tras el análisis, un año atrás, de cuáles eran los principales residuos que se producían en la FES Zaragoza, dando como resultado que el principal era el aceite de cocina usado.

Equipo detrás de la realización del jabón Es-Pumita (13/09/2026). Foto: Paola Reyes / EL UNIVERSAL

“Hicimos el análisis también de ver qué producto útil podíamos generar para la comunidad. Entre estos tres productos pues teníamos el biodiesel, las velas y el jabón. El biodiesel por cuestiones de espacio en el laboratorio pues no es muy sostenible realizarlo y el jabón fue el compuesto, digámoslo así, o el producto más útil que podemos utilizar aquí en la FES”, señaló.

El aceite es recolectado de las cafeterías del Campus II de esa Facultad, y un Pilares de la zona; obtienen un promedio de 20 litros del insumo cada semana para luego clarificarlos: los filtran, limpian y purifican para eliminar impurezas, residuos sólidos, humedad y olores y así obtener un promedio de entre seis y 10 litros de jabón líquido.

Es-Pumita tiene registro de marca y es el primer producto sostenible desarrollado como parte de la línea de investigación a cargo de la Dra. Chávez Riveros y aunque es realizado con aceites reciclados las universitarias se han encargado de que su olor y textura sea como la de cualquier jabón comercial.

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Para la realización del jabón, recolectan el aceite usado en las cafeterías en FES Zaragoza (13/09/2026). Foto: Paola Reyes / EL UNIVERSAL

Ahora, la investigadora y sus alumnas buscan que no únicamente sea utilizado en las instalaciones de la facultad e incluso como parte de su tesis una de las universitarias trabaja en sumar jabón para lavar ropa.

“Nuestro sueño, pues es fundar una planta de reciclaje químico, no solamente para procesar el aceite, también para procesar plásticos, otros proyectos que tenemos en mente. Pero sí necesitaríamos hacer una gestión con el gobierno local para que nos den espacio y recursos.”, afirmó.

Ese es nuestro plan, llevar a Es-Pumita a las Tiendas del Bienestar”, agregó.

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Destacan que de comercializarse el producto tendría un costo muy accesible para la población al tiempo que ayuda al medio ambiente; sin embargo requieren de apoyo gubernamental para continuar trabajando en ello.

Es-Pumita jabón hecho con aceite usado realizado por estudiantes de la UNAM (13/09/2026). Foto: Paola Reyes / EL UNIVERSAL

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