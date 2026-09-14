La Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX se cierra este lunes 14 de septiembre con un solo partido en el Bajío.

Los Esmeraldas de León reciben al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio León, en un duelo clave para ambos equipos que buscan salir de la parte baja de la tabla general.

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El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León, antes conocido como Nou Camp, en León, Guanajuato.

Los locales se encuentran en la decimosegunda posición del torneo, con 10 unidades, mi mientras que el San Luis se coloca en el decimosexto, con apenas seis puntos.

San Luis en el estadio Libertad Financiera Foto: Imago7

¿Por dónde ver el partido de León vs Atlético de San Luis HOY?

La transmisión en vivo en México para el juego pactado a las 7:00 pm, será a través de FOX y FOX One.