Chivas es el nuevo líder del Apertura 2026. Con la goleada 3-0 sobre Pumas con doblete de Santiago Sandoval y gol de Bryan 'El Cotorro' González, el Rebaño llegó a 17 puntos y superó a Toluca y América en la Jornada 8.

El equipo de Gabriel Milito logró su quinta victoria del torneo y llegará como líder al Clásico Nacional de la próxima semana ante América. Pumas se quedó con 11 puntos y sigue sin encontrar la manera de ganar en el estadio Akron.

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Aunque aún falta el cierre de la jornada 8 con el duelo de León vs Atlético de San Luis, aquí te presentamos cómo va la tabla de posiciones del torneo:

En primer lugar está Chivas con diecisiete puntos en ocho partidos y una diferencia de más nueve goles. El equipo de Gabriel Milito ha encontrado el ritmo que necesitaba.

Chivas venció a Pumas / Foto: Imago7

En segundo lugar está el Toluca con dieciséis puntos en siete partidos y más once de goles de diferencia, en tercero el América con dieciséis puntos en siete partidos.

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Después aparece Cruz Azul en cuarto con quince puntos en ocho juegos, luego Querétaro con trece en siete, Tijuana también con trece en siete, Puebla con trece en siete, Atlas con trece en ocho.

Más abajo están Pachuca con once puntos en ocho partidos, Pumas también con once unidades en ocho, Monterrey con diez en siete, León con diez en siete, Necaxa con ocho en ocho, Tigres UANL con siete en ocho y al fondo el CF Atlante con siete puntos en ocho partidos.

Por último, los dos lugares más profundos los ocupan Santos Laguna, con cuatro unidades, y el Juárez, con cero puntos.

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