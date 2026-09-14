Si estás pensando en renovar la televisión de tu casa y quieres dar el salto a una pantalla grande con resolución 4K, Amazon México tiene una alternativa que puede llamar tu atención. Se trata de la Sony BRAVIA 2 II de 65 pulgadas, un Smart TV que combina un formato de gran tamaño con tecnologías de imagen y entretenimiento de Sony.

El modelo cuenta con un panel LED 4K HDR de 65 pulgadas, por lo que ofrece un espacio amplio para disfrutar películas, series, deportes y videojuegos. Amazon señala que integra el procesador 4K X1, encargado de trabajar la imagen para ofrecer colores intensos, detalles definidos y un contraste dinámico.

¿Por qué vale la pena comprar la Sony Bravia 4K de 65 pulgadas?

Uno de los principales atractivos de esta BRAVIA es su tamaño. Con sus 65 pulgadas, resulta especialmente interesante para quienes buscan una experiencia más inmersiva al ver contenido en casa.

La tecnología 4K X-Reality PRO también forma parte de sus características, mientras que Triluminos Pro busca reproducir una gama amplia de colores. En conjunto, estas tecnologías están pensadas para mejorar la experiencia al reproducir películas, series y otro tipo de contenido.

Para las escenas de movimiento rápido, la pantalla incorpora Motionflow XR, una tecnología de Sony orientada a reducir la sensación de desenfoque en deportes y películas de acción.

Google TV reúne tus plataformas favoritas

Otro punto importante es su sistema Google TV, que permite acceder desde la propia pantalla a diferentes aplicaciones y servicios de entretenimiento.

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La propuesta resulta práctica para quienes quieren tener películas, programas y contenido de distintas aplicaciones organizados en un mismo lugar. Además, el televisor es compatible con Google Cast y Apple AirPlay, por lo que también permite transmitir contenido desde dispositivos compatibles.

La pantalla incorpora además Asistente de Google, con el que es posible realizar búsquedas y ejecutar determinadas funciones mediante comandos de voz.

También está pensada para jugar

La Sony BRAVIA 2 II puede resultar interesante para quienes tienen una consola. Amazon destaca que el modelo cuenta con características específicas para PlayStation 5, por lo que puede complementar una configuración de videojuegos en casa.

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Esto se suma al panel 4K HDR y a las tecnologías de procesamiento de imagen, haciendo que la pantalla no se limite únicamente al consumo de películas y series.

¿Cómo funcionan los meses sin intereses?

Uno de los puntos que puede hacer más atractiva la compra de una televisión de este tamaño es la posibilidad de distribuir el pago en mensualidades.

Amazon explica que en determinados productos aparece la opción de pagar a meses sin intereses o mediante planes con costo de financiamiento. Por ello, si la publicación muestra una promoción de MSI al momento de comprar, el monto total puede dividirse entre el número de mensualidades que indique Amazon y la tarjeta participante.