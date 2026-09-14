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Oasis regresará a los escenarios el próximo año, con su gira "Live ´27". Tras el éxito que supuso su gira mundial, hace un año, los hermanos Gallagher seguirán ofreciendo conciertos, como tanto se lllegó a especular entre los fans cautivos de la banda, originaria de Mánchester (Inglaterra).
Fue a través de las redes sociales del grupo que esta mañana, del lunes 14 de septiembre, dieron a conocer que luego de los 41 shows que ofrecieron con su "Oasis Live ´25 Tour", están listos para volver a pisar los escenarios.
"Después de un período de reflexión ´la fuerza cultural pop más dáñina en la historia británica reciente´ se ha declarado apta para el propósito y volverá una vez más para levantar el ánimo de la gente".
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Liam Gallagher no se equivocaba cuando, a lo largo de la gira, vaticinaba que, al terminar ese ciclo, en el que el grupo se reunió después de alrededor de 15 años de su escisión, todavía habría vida para la banda.
¿Qué sabemos de la nueva gira de Oasis?
El "Live ´27" constará de 38 fechas, en la que los Gallagher se presentarán en Europa y algunos países de Estados Unidos.
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Glasgow / Celtic Park: 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo
Mánchester / Etihad Stadium: 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio
Munich / Allianz Arena: 2 y 3 de julio
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Barcelo / Stadi Olímpic Lluís Companys: 10 y 11 de julio
Amsterdam / Johan Cruijff Arena: 16 y 17 de julio
París / Stade de France: 23 y 24 de julio
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Roma / Stadio Olimpico: 29 y 30 de julio
Boston / Gillette Stadium: 10, 13 y 14 de agosto
Las Vegas / Allegiant Stadium: 20, 21 y 24 de agosto
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Irlanda / Slane Castle: 4 y 5 de septiembre
Reino Unido / Knebworth: 11, 12, 18 y 19 de septiembre
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La noticia tiene lugar a sólo unos días de que los Gallagher se presentarán en el estreno del documental "Oasis: Don´t look back in anger", en el Festival de Cine de Venencia.
melc
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