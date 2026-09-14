Espectáculos | 14-09-26 | 11:52 |

” se puso el sombrero y llegó al para formar parte de la gran final de “”, pero después de subir al escenario los también hablaron de uno de los temas que ha rodeado a la en los últimos días: la cancelación del concierto de en de Las Vegas.

Al finalizar su participación, en la que interpretaron “Solo tú” y “La cama de piedra”, fue cuestionado por los medios sobre la decisión de cancelar la presentación que Carín León tenía programada para el 10 de septiembre.

El líder de la agrupación sinaloense salió en defensa de su colega y consideró que no sería justo responsabilizarlo por una situación que, de acuerdo con la información que ellos conocen, habría estado relacionada con cuestiones técnicas.

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“Hay cosas que están ajenas a los artistas. Él no se presentó no porque no haya querido… Yo siento que no hay que ser tan drástico con él”, comentó Alfonso Lizárraga.

El músico, quien ha interpretado éxitos como “Y llegaste tú” y “Vas a llorar por mí”, insistió en que los artistas también están expuestos a circunstancias que no pueden controlar y pidió comprensión por lo ocurrido con Carín León.

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“Se agradece que la gente venga a las presentaciones de las agrupaciones, pero sí es algo ajeno a los artistas las cuestiones técnicas, que eso es lo que nosotros sabemos qué pasó porque eso fue lo que dijo”, explicó.

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Así se vivió la final de “México Canta”

El Auditorio Nacional se convirtió en el escenario de la gran final de la segunda edición de “México Canta”, y mensajes orientados a la paz.

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Tiffany Galaviz, Lizandro Espinoza, Bryan Soto, Luna López, Isabel Piñeyro La Malixita”, Joshua Soto, Rosalba Valdez y Fátima Cuevas llegaron a lapara demostrar su talento frente al público.

Los interpretaron y dejaron todo sobre el escenario en una noche que terminó con aplausos y ovaciones. En esta etapa, el público tuvo la última palabra y eligió a los tres primeros lugares a través de una votación por la página web del concurso.

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Los ganadores fueron Tiffany Galaviz, Lizandro Espinoza y Bryan Soto, quienes se llevaron el reconocimiento de esta edición y qué tendrán la oportunidad de grabar su álbum y además, tocar en eleste .

La noche también tuvo otra sorpresa , quien debutó como conductora del programa y, además, subió al escenario para interpretar “Vete” y “Cuéntame”, acompáñada de sus mariachis

La cantante aprovechó su participación para anunciar que el próximo 13 de noviembre se presentará en el Auditorio Nacional junto a su mariachi y banda.

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melc

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