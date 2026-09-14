BMW confirmó que la próxima generación del Serie 3 con motores de combustión interna entró en la fase final de desarrollo de producción. Asimismo, los prototipos camuflados realizaron una última ronda de pruebas de dinámica de conducción en el centro del BMW Group en las cercanías de Miramas, en el sur de Francia.

¿La novedad? Los nuevos modelos BMW Serie 3 cuentan con motores de cuatro y seis cilindros que incorporan tecnología mild hybrid de 48V.

Si quieres conocer todas sus características, hoy en Autopistas te contamos.

Los prototipos camuflados realizaron una última ronda de pruebas de conducción. Foto: BMW

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¿Cómo es la nueva generación del BMW Serie 3?

De acuerdo con BMW, todos los nuevos modelos del Serie 3 cuentan con el diseño de la “Neue Klasse” que incluye una interpretación fresca del característico “rostro de cuatro ojos” de la marca, es decir, larga distancia entre ejes, voladizos cortos y superficies llamativas.

Cabe destacar que las diferencias entre el i3 totalmente eléctrico y los demás modelos del Serie 3 son mínimas, lo que cambia en cada caso es la motorización elegida. Otro aspecto importante es el sistema de visualización y manejo Panoramic iDrive con BMW Operating System X, el cual representa una nueva forma de orientación hacia el conductor.

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Dentro la nueva generación, destaca el modelo tope de gama: el BMW M350 xDrive con motor de 3.0 litros turbo de seis cilindros. Esta versión cuenta con tecnología mild hybrid de 48V, transmisión Steptronic de ocho velocidades y ofrece una potencia máxima de 326 kW/443 caballos de fuerza y 428 libras-pie de torque.

Asimismo, puede alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 4.1 segundos.

Finalmente, el M350 xDrive introduce el nuevo Drift Moment, una función enfocada en maximizar el placer de derrapar. Se activa desde la pantalla central del auto y permite que la potencia del motor se envíe por completo a las ruedas traseras.

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Puede alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h. Foto: BMW

¿Cuándo sale a la venta?

¡Tómalo en cuenta! De momento no hay una fecha exacta de inicio de ventas, sin embargo, BMW confirmó que la producción comenzará durante la segunda mitad del 2026. Por otro lado el nuevo Drift Moment estará disponible en 2027 y se activará vía actualización remonta de software en los vehículos que ya se hayan entregado a los clientes.

Con esta nueva generación de autos, el fabricante demuestra que detrás de cada modelo existe un gran proceso de desarrollo, cuyo objetivo es perfeccionar cada detalle antes de lanzarlo al público.

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