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Un hombre de aproximadamente 70 años murió este lunes mientras se encontraba en la vía pública, a la altura de la estación Reforma de la Línea 7 del Metrobús, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El reporte se recibió sobre Manuel Villalongín, en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, donde fue localizado el adulto mayor inconsciente.
Al lugar acudieron policías y personal del ERUM, quienes realizaron la valoración médica y determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La causa del fallecimiento quedó pendiente de determinar.
La zona fue acordonada y el cuerpo cubierto con una sábana blanca, mientras se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente para iniciar las investigaciones.
Personal de Servicios Periciales acudió posteriormente para realizar el procesamiento del lugar y continuar con las diligencias correspondientes.
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mahc/rmlgv
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