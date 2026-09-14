Metrópoli | 14-09-26 | 13:46 |

Un hombre de aproximadamente 70 años murió este lunes mientras se encontraba en la vía pública, a la altura de la estación Reforma de la , en la alcaldía Cuauhtémoc.

El reporte se recibió sobre Manuel Villalongín, en las inmediaciones de , donde fue localizado el adulto mayor inconsciente.

Al lugar acudieron policías y personal del ERUM, quienes realizaron la valoración médica y determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La causa del fallecimiento quedó pendiente de determinar.

La zona fue acordonada y el cuerpo cubierto con una sábana blanca, mientras se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente para iniciar las investigaciones.

Personal de Servicios Periciales acudió posteriormente para realizar el procesamiento del lugar y continuar con las diligencias correspondientes.

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mahc/rmlgv

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