La senadora con licencia Beatriz Mojica será la coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Guerrero, según lo dio a conocer Morena este lunes en el World Trade Center de la Ciudad de México.

La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, informó de la decisión en conferencia de prensa donde también Mojica rindió protesta en este cargo.

En su discurso, Mojica reconoció el trabajo de sus compañeros aspirantes y la trayectoria del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Mi historia no se entiende sin la lucha que usted encabezó”, dijo.

Beatriz Mojica Morga, senadora de Morena con licencia. Foto: Facebook Beatriz Mojica

Además, agradeció al expresidente López Obrador por "reconocer al pueblo afromexicano".

“Presidenta Claudia Sheinbaum: cuenta conmigo, con mi trabajo, con mi lealtad. En Guerrero no habrá compañeros echados a la orilla, aquí caben todas las trayectorias limpias y todas las manos dispuestas a trabajar”, dijo Mojica.

Mientras sus simpatizantes gritaban “¡Unidad, unidad!”, Beatriz Mojica aseguraba que “Morena es más grande que cualquier interés particular que podamos tener”.

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Ariadna Montiel Reyes anunció la selección de Mojica como coordinadora en Guerrero y destacó el trabajo que hicieron todos los aspirantes, que fueron más de 30.

Beatriz Mojica Morga junto a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel y la coordinadora de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández (14/09/2026). Foto: Captura de pantalla Youtube Citlalli Hernández

“Corren tiempos nuevos, tiempos donde las mujeres estamos al frente de la toma de decisiones”, señaló.

Arturo Escobar, coordinador de alianzas del Partido Verde, reconoció el trabajo de la presidenta nacional de su partido, Karen Castrejón, quien se inscribió para la coordinación y acompañó a Mojica en su nombramiento,

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“Cuando la oposición habla de los procesos internos que está llevando Morena, yo podría decir que ninguno como este. Me quedo con las palabras de los simpatizantes de Bety: Unidad”, dijo Escobar.

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