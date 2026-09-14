[Publicidad]
El gobierno español reclamó este lunes justicia, tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española, en Cuautla, Morelos, el pasado sábado.
El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, quien se encuentra de visita en Andorra, expresó sus condolencias a los familiares de Tacoronte, una estudiante de la Universidad de Granada (URG) de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
"El consulado general [de España] y la embajada están plenamente movilizados para poder atender a los familiares y para esclarecer hasta el final las consecuencias de lo que ha ocurrido y que los responsables sean llevados ante la justicia", dijo en declaraciones a los medios.
No fue la única reacción de la clase política española: el presidente autonómico de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, se declaró “consternado por la noticia del asesinato de Claudia, una joven estudiante canaria que había elegido México para completar su experiencia académica, ampliar horizontes y conocer otras culturas. Ante esta fatalidad no hay palabras que consuelen”.
El ministro de Política Territorial del gobierno español, el también canario Ángel Víctor Torres, reconoció que “ante hechos tan injustos es imposible que las palabras den suficiente consuelo a sus seres queridos. Todo el cariño y apoyo a la familia de Claudia. DEP”.
Cancelan estancia de tres estudiantes en la UAEM
El diario español El País dijo que un portavoz de la URG confirmó que la universidad decidió cancelar la estancia de tres de sus estudiantes en la UAEM el próximo semestre, tras el asesinato.
[Publicidad]
Con el de Tacoronte, suman cuatro estudiantes asesinadas de la UAEM en lo que va de 2026. La URG dijo a El País que ellos no habían sido informados de los otros asesinatos.
Ambas universidades tienen un convenio de intercambio estudiantil que data de 2023.
También te interesará:
[Publicidad]
Duelo en España tras asesinato de estudiante en México; comunidad universitaria se declara "rota"
Matan a estudiante española durante asalto en Morelos; fiscalía investiga el crimen como feminicidio
UGR condena asesinato de estudiante española en estancia en México; mantiene contacto con autoridades consulares
[Publicidad]
Sheinbaum lamenta asesinato de estudiante española en Morelos; SRE mantiene contacto con consulado de España, afirma
ss
[Publicidad]
Más información
Nación
Es-Pumita, el jabón fabricado con aceite usado; estudiantes de la UNAM buscan evitar obstrucción de drenaje
De última
Zendaya impone tendencia con su nuevo corte pixie
Tendencias
¿Cuáles son los platillos patrios con más calorías?; recomendaciones para disfrutarlos con moderación este 15 de septiembre
Universal Deportes
León vs Atlético San Luis: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 8 del Apertura 2026, HOY
Showbiz
Edwin Luna y Kimberly Flores se separan, ¿hubo infidelidad?; “No buscamos culpables”
Noticias
Antes de Claudia Tacoronte: otras tres estudiantes de la UAEM fueron asesinadas en 2026
Deportes
¿Quién es Andrea Campos? La hija de Jorge Campos que triunfa en el voleibol profesional
Noticias
Masa de aire llega a México: estos estados tendrán lluvias fuertes y bajas temperaturas