La Universidad de Granada (UGR) condenó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de la institución que se encontraba en México como parte de un programa de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

De acuerdo con la institución española, la joven fue asesinada en el municipio de Cuautla, Morelos, donde realizaba su estancia académica.

A través de un comunicado, la UGR manifestó su solidaridad con la familia, amistades y compañeros de Claudia, y señaló que la violencia contra las mujeres representa una problemática que debe ser erradicada.

Este lunes 14 de septiembre la UGR convocó ste a un minuto de silencio en las entradas de sus distintos centros de trabajo para recordar a Claudia Tacoronte. Foto: Tomada de la página de la Universidad de Granada.

Además, la universidad informó que su equipo de Gobierno mantiene contacto con las autoridades consulares españolas en México y con la familia de la estudiante, con el propósito de brindarles acompañamiento y apoyo ante la situación.

Sumado a esto, la institución convocó este lunes 14 de septiembre a un minuto de silencio a las 11:00 horas en las entradas de sus distintos centros de trabajo para recordar a Claudia Tacoronte Aguilera.

Este lunes 14 de septiembre la UGR convocó a un minuto de silencio en las entradas de sus distintos centros de trabajo para recordar a Claudia Tacoronte. Foto: Tomada de la página de la Universidad de Granada.

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