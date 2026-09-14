Querétaro.— Después de dos o tres años Querétaro tendrá problemas de suministro de agua, señala el gobernador Mauricio Kuri González, quien asegura que en 2027 ganará el Partido Acción Nacional (PAN) las elecciones locales en las cuales se renovará la gubernatura de esta entidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el mandatario dice que el tema que permanentemente le preocupa es contener la delincuencia, situación que, asegura, se ha logrado. “Hasta ahora te puedo decir que no me ha salido nada que me pueda poner en alarma de ese respecto”.

Puntualiza que en dos o tres años Querétaro va a estar bien en materia de agua, “puede haber problema a partir de eso, porque viene mucha sequía, es lo que pronostican, y 40% del agua que llega a la zona metropolitana viene del Acueducto II, que si no lo hubieran hecho, en este momento no tendríamos agua en 40% de la zona metropolitana”.

Refiere que hace un par de años propuso el proyecto de El Batán, agua para todos, el cual rechazó el Congreso local —que tiene mayoría de Morena— pese a que ya estaba autorizado por la Federación, por Conagua e incluso —dice— hay diputados federales de otros estados que dicen que “ese es un gran proyecto”.

“Desgraciadamente, pues no lo dejaron pasar [el proyecto] por cuestiones políticas, algunos personajes políticos, porque (...) ¿No les convenía? Pues no les convenía, porque era un gran proyecto para muchos años, pero al fin y al cabo es un error, porque ellos ven a corto plazo. Pero el proyecto está ahí y ojalá y lo retomen en la siguiente administración”, destaca Kuri.

El Batán, aclara, era un proyecto con el que se proponía la utilización de tecnología para reciclar el agua, “y el agua salía totalmente limpia. Pero bueno, es muy fácil destruir las narrativas y esa narrativa, pues desgraciadamente la gente pensó que queríamos darle un tipo de agua diferente. Pero bueno, ya vendrá el tiempo para el siguiente gobernador o gobernadora”.

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Ve triunfo del PAN para 2027

Kuri González subraya que, a diferencia de lo que sucede en otros estados, en Querétaro el PAN —partido en el que milita— “llega a este proceso electoral con mucho mejor marca” frente a lo que se tenía en 2021, año en el que fue candidato a gobernador y ganó por casi 30 puntos frente a la candidata de Morena, Celia Maya.

“Me lo dicen los números. Yo tengo las encuestas. Y llega mucho mejor posicionado el PAN este año que en 2021”, afirma Kuri, aunque reconoce que “la verdad de las cosas es que hicimos una muy buena campaña en 2021 y no es que haya ganado Mauricio Kuri, ganó el PAN”.

“Yo gané gracias al PAN, no el PAN gracias a mí. Yo hice mi trabajo, pero yo le debo al PAN [el triunfo]. Por eso aquellos que han tenido un cargo de elección popular o que han sido parte de un gobierno, de un partido o que han sido candidatos de un partido, creo que es muy ingrato cambiarse de partido porque esa ocasión no les tocó ser parte del proceso”, puntualiza.

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¿Usted cree que va a ganar el PAN en 27?

—No tengo ninguna duda. Ninguna duda. Yo veo que el PAN está unido, y un partido como el PAN, cuando está unido en Querétaro, es verdaderamente muy competitivo. Yo, en mi opinión, no tengo ninguna duda que gane el PAN en Querétaro.

El candidato panista deberá tener experiencia, honestidad, capacidad de unir al partido, a todas las corrientes y voces del partido y, por supuesto, lo más importante es que la encuesta lo diga.

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¿Van a levantar encuestas o ya tienen encuestas?

—Lo que tengo entendido es que el partido levanta encuestas mensuales y en el momento oportuno el partido lo dirá.

¿Cuándo conoceremos al candidato?

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—El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, dijo que se tenía hasta finales de octubre. Entonces, vamos a esperar qué dice el partido. En Querétaro llegamos los panistas muy unidos y muy competitivos a este proceso electoral.

Seguridad estatal

El gobernador advierte que la realización de encuestas es “para ver un tema muy importante, que no haya crimen organizado en el estado”.

Aclara: “porque la seguridad es lo que más me preocupa, que pueda haber infiltraciones o que alguien sepa que hay algo y bueno, hasta el día de hoy, gracias al trabajo de nuestra policía, de nuestra gente, te puedo decir que no me ha salido nada que me pueda poner en alarma de ese respecto”.

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Esas encuestas, explica, también evalúan cómo va el estado, cómo sienten los diferentes actores políticos y cuáles son las necesidades por municipio.

Por último, dice que la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum “sigue siendo buena y de mucho respeto por mi parte, siempre. Deseo que le vaya bien y siempre tendrá mi apoyo en lo que sea bueno para México”.

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