A nueve años del sismo de magnitud 7.1 que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, las obras de reconstrucción tienen un avance de 97% y el restante se prevé esté concluido en el transcurso de 2026 y durante el primer semestre de 2027, informó el secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz Santini.

“Lo estimo que se estará terminando entre finales de 2026 y la primera mitad de 2027, pero ya es un presupuesto muy largo. Algo importante, al final, la Ciudad habrá hecho una inversión de 15 mil millones de pesos en toda la reconstrucción“, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

El funcionario adelantó que durante los próximos meses continuarán las entregas de viviendas reconstruidas y rehabilitadas. “Se acerca un aniversario más del sismo. En ese marco habrá más entregas de viviendas que terminarán de ser reconstruidas o rehabilitadas”, señaló.

En la calle Emiliano Zapata 56, de la Portales Sur, se observó un edificio concluido. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Muñoz Santini argumentó que algunos de los inmuebles todavía no se terminan porque tuvieron algún tipo de problema jurídico, técnico o social, sobre todo, indicó, por el estatus que tenía la propiedad del inmueble previo al movimiento telúrico.

“La reconstrucción o la construcción de una vivienda segura ha implicado todo un desafío técnico en términos de cimentación, de garantía plena de que sean edificios plenamente seguros”, refirió el secretario.

Consideró que se ha destinado un presupuesto muy largo e importante, ya que al final de todas las obras, a lo largo de estos nueve años, se habrán destinado 15 mil millones de pesos para toda las edificaciones y rehabilitaciones.

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“En total, la reconstrucción se habrá hecho garantizándole el derecho a la vivienda segura, reconstruida o rehabilitada a más de 22 mil familias a título gratuito”, afirmó el funcionario.

Recordó que durante la gestión de Claudia Sheinbaum en el Gobierno de la Ciudad de México, se entregaron poco más de 21 mil 500 viviendas de las 22 mil que resultaron afectadas.

Mientras, en el Segundo informe de Gobierno de Clara Brugada, se indica que para diciembre de 2026, la Secretaría de Vivienda habrá concluido, durante la actual administración, la atención de 178 viviendas unifamiliares y de mil 392 viviendas multifamiliares mediante acciones de reconstrucción o rehabilitación.

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La ruta de la reconstrucción

La reconstrucción de la Ciudad de México comenzó días después del sismo del 19 de septiembre de 2017. El 27 de ese mes y año, el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó el Plan para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, con el cual se buscó atender las viviendas, edificios y espacios afectados por el temblor.

En ese momento, las autoridades reportaron más de 10 mil inmuebles evaluados, de los cuales 500 presentaban daños estructurales graves y fueron clasificados en color rojo.

Para 2018, con el arribo de Claudia Sheinbaum al Gobierno capitalino, siguió el programa y se elaboró un nuevo censo. De acuerdo a información de ese momento, se indicó que desarrollaron proyectos de reconstrucción y rehabilitación para viviendas unifamiliares y multifamiliares, además de esquemas de apoyo para las familias damnificadas.

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En abril de 2023, Sheinbaum anunció que las obras pendientes dejarían de ejecutarse mediante empresas privadas y quedarían a cargo del Instituto de Vivienda (Invi).

Avances y pendientes

EL UNIVERSAL solicitó vía transparencia a la Secretaría de Vivienda el número de inmuebles dentro del plan de reconstrucción y su avance, a lo cual respondió que son 61 edificios los pendientes.

De ese universo, 32 inmuebles tienen un avance entre 50% y 99%; otros 22 registran menos de 50%, y hay siete que se reportan con 0% de avance físico.

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EL UNIVERSAL recorrió dos. En Emiliano Zapata 56, en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, se observó un edificio concluido. En el lugar hay acceso al estacionamiento y un elemento de seguridad privada resguarda el inmueble.

En la misma colonia está el predio ubicado en Balboa 1016, uno de los inmuebles que, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Vivienda, presenta 0% de avance. Durante el recorrido se observó un terreno delimitado con tablas y una lona en la que se informa que el Gobierno de la Ciudad de México atiende el inmueble afectado por el sismo de 2017. Sin embargo, no se apreciaron trabajos de construcción en proceso.

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