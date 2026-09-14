La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este lunes su conferencia matutina en Palacio Nacional, para presentar los hechos y avances más relevantes de su gobierno, así como para responder a las preguntas de la prensa.

Sigue aquí el minuto a minuto de “La Mañanera del Pueblo” y mantente informado.

Nación 08:09 AM La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que su gobierno está simplificando todos los trámites para escriturar vivienda y obtener créditos tradicionales en el acceso a este derecho.

“Es buenísimo este programa por donde se vea”, expresa.



Nación 07:57 AM Destacan fin a los “créditos impagables” Octavio Romero Oropeza, director general de Infonavit, asegura que actualmente todos los créditos del instituto cuentan con condiciones financieras justas y están en condiciones de ser pagados, poniendo fin a una era de “créditos impagables”.

Según Romero Oropeza, hay más de 4 millones 856 mil créditos impagables saneados y más de 536 mil créditos liquidados. Esto, producto de reducciones de los montos cobrados en exceso, pagos mensuales fijos y reducción de tasas de interés.



Nación 07:54 AM Jabnely Maldonado Meza, vocal Ejecutiva del FOVISSSTE, asegura que con el Programa Vivienda Bienestar pone fin a los créditos impagables con 321 mil 210 familias beneficiadas.

De acuerdo con la funcionaria, hay una reestructura de UMA a pesos dirigida a 78 mil 790 familias de personas acreditadas con estatus laboral activo y crédito deteriorado, que no cuenten con otros beneficios aplicados. Esto permitirá un pago fijo en pesos durante el plazo restante del contrato con una tasa de interés fija del 9%.



Nación 07:42 AM Presentan avances en Programa Bienestar para Vivienda La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destaca que hay 12 millones de familias beneficiadas en materia de vivienda, con acciones gubernamentales que van desde mejoramiento de vivienda, escrituras, créditos tradicionales y construcción de nuevos hogares. Como parte de su informe, señala que hay más de 667 mil viviendas contratadas en 766 proyectos en las 32 entidades del país, con una inversión acumulada de 75.9 mil millones de pesos.

Nación 07:32 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sigue aquí la transmisión en vivo:

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