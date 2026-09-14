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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado para este lunes 14 de septiembre en la Ciudad de México.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
¿Se esperan lluvias este 14 de septiembre?
Se esperan lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Además, la dependencia emitió un pronóstico de tiempo severo por precipitaciones fuertes y granizo en el sur y poniente de la capital, sobre todo entre las 13:00 y las 20:00 horas.
Durante el día, el viento será de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
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mahc/rmlgv
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Portada El Gráfico | Lunes 14 de septiembre de 2026