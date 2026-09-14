El fin de semana no fue precisamente el mejor para respirar y mucho menos para circular con nuestros autos en la en la Ciudad de México. Debido a que el sábado 12 de septiembre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que provocó restricciones adicionales a la circulación durante el domingo.

La contingencia se declaró después de que a las 15:00 horas del sábado se registraran concentraciones máximas de ozono de 161 partes por billón (ppb) en la estación Benito Juárez y de 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicado en Coyoacán. La calidad del aire llegó al rango de “Muy Mala”.

¿Hay Doble Hoy No Circula este lunes 14 de septiembre?

La CAMe suspendió la Fase 1 de contingencia ambiental y todas las medidas asociadas a partir de las 15:00 horas del domingo 13 de septiembre, después de que las condiciones meteorológicas permitieran una mejor dispersión de los contaminantes. La propia Comisión informó que este lunes el programa Hoy No Circula regresaría a su operación habitual.

Esto significa que este 14 de septiembre únicamente aplica el Hoy No Circula normal en la Ciudad de México y los municipios correspondientes del Estado de México.

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Al ser lunes, entre las 5:00 y las 22:00 horas hay que recordar que deben suspender su circulación los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, que cuenten con holograma de verificación 1 o 2. Los vehículos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, pueden circular con normalidad y sin restricciones ateniéndose a las condiciones del programa.

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¿Ya tenemos buena calidad del aire?

Que se haya levantado la contingencia no significa automáticamente que el aire sea bueno. La medida pudo suspenderse porque durante el domingo aumentó la ventilación y la nubosidad, condiciones que ayudaron a dispersar los contaminantes y limitaron la formación de ozono.

La diferencia respecto al sábado es que ese día la concentración de ozono superó el nivel necesario para activar la Fase 1. Para este lunes, en cambio, no existe una contingencia ambiental activa, aunque la calidad del aire puede cambiar a lo largo del día y variar entre las distintas zonas del Valle de México.

Por ello, antes de realizar actividades prolongadas al aire libre, especialmente durante la tarde, conviene revisar el Índice AIRE y SALUD, que actualiza las condiciones registradas por las estaciones de monitoreo.

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