Por considerar que existen presuntas prácticas ilegales en el mercado de futbol profesional del país, la Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) inició una investigación de oficio en dicho mercado.

De comprobarse las acciones anticompetitivas, el organismo regulador, que dirige Andrea Marván, podría imponer sanciones de hasta el 10% de los ingresos anuales del organismo acusado, además de que deberá corregirse la mala práctica.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la investigación sobre "Afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados".

El tema es importante para la CNA porque México es el segundo país con la mayor cantidad de aficionados al futbol, al movilizar a más de 250 mil personas cada fin de semana.

Se estima que la Copa Mundial de Futbol 2026 en México atrajo a una audiencia de 30.5 millones de personas.

La industria generó en México más de 52 mil millones de pesos en 2024, además de que da empleo a cerca de 150 mil personas en un año.

[Publicidad]

En el texto de la publicación del día de hoy, la CNA aseguró que podrá realizar la investigación, podrá requerir documentos, información, además de realizar visitas de verificación para allegarse información y datos.

Adicionalmente, podrá llamar a declarar a quienes tengan relación con las investigaciones o asuntos de que se trate, realizar diligencias de inspección o recolectar datos a través de cualquier herramienta, basada en la legislación actual.

El organismo regulador dijo que esta investigación "no prejuzga sobre la existencia de una práctica monopólica ni sobre la responsabilidad de agente económico alguno", solamente podría imponer multas y sanciones de acreditarse la responsabilidad de los actores involucrados.

[Publicidad]

Esta investigación podría tomarse como mínimo 30 días y un máximo de un año con casi cuatro meses, considerando las prórrogas que pudiera solicitar la Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Cabe mencionar que es de los primeros casos que abre la CNA desde que en octubre del 2025 entró en funciones con este nuevo nombre, ya que anteriormente actuaba bajo el nombre de Comisión Federal de Competencia Económica.

También te interesará:

[Publicidad]

Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y Antimonopolio compartirán información; firman acuerdo de modificaciones

Comisión Antimonopolio detecta barreras a la competencia en ferrocarriles de carga; propone “medidas correctivas" para eliminarlas

Comisión Antimonopolio sanciona a empresas coludidas en licitaciones de material para radiografías; señala afectación a salud pública

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss