División Minúscula fue la banda encargada de cerrar la primera edición del Vans Wrapped Tour en Ciudad de México, espacio en el que anunciaron su próximo concierto en uno de los recintos más importantes de la capital.

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Los de Matamoros, Tamaulipas se impusieron a otras como Simple Plan y sus instrumentos fueron los últimos en sonar en el escenario principal (Vans) del festival hasta prácticamente la media noche.

Cuando parecía que no habría más historias por contar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en las pantallas del Vans Stage se proyectó el flyer anunciando que División Minúscula se presentará este mismo año en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

El recinto se ha posicionado como uno de los más importantes históricamente, pero este 2026 recobró fuerza al ser la elección de gigantes como Rosalía o 5 Seconds of Summer.

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División Minúscula también ha ido escalando posiciones con presentaciones en la Music Sesions de Amazon que se proyectarán después de los partidos de las Chivas o el estreno de su película “Y que el mundo espere”, conmemorando sus 30 años de carrera.

Su aniversario los ha llevado a Europa con presentaciones recientes en Madrid y Barcelona, demostrando la relevancia que tienen a nivel mundial desde su debut en 199.

Javier Blake, Kiko Blake, Alejandro Luque, Ricci Pérez y Eduardo Vela no darán mucho espacio para que sus fans tengan que hacer el gasto para conseguir los boletos del que promete ser uno de los grandes conciertos de su trayectoria.

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¿Cuándo es el concierto de División Minúscula?

El concierto de División Minúscula será el próximo viernes 18 de diciembre del 2026 en el Palacio de los Deportes de la CDMX, mientras que de la preventa hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha concreta.

Al ser un anuncio en vivo durante el Vans Wrapped Tour se espera que en las próximas horas tanto la agrupación, como OCESA, compartan la información sobre precios y días para la venta general y previas de este show.

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