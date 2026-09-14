Metrópoli | 14-09-26 | 12:07 |

La informó que este lunes se registró un hecho de tránsito en el que estuvo involucrado un microbús de la Ruta 44, que dejó como saldo varios pasajeros lesionados.

Los hechos ocurrieron en Avenida Tláhuac al cruce con calle Tanque, en la colonia Los Reyes Culhuacán de la , cuando, al circular por la avenida, el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactado contra un árbol.

Al lugar arribaron servicios de emergencia para atender y valorar a las nueve personas lesionadas; ninguna de ellas ameritó traslado hospitalario.

El conductor también resultó lesionado y es valorado; se encuentra a resguardo de policías de la () en espera de las autoridades correspondientes que determinarán su situación jurídica.

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mahc/rmlgv

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