Umar Kremlev, un empresario ruso estrechamente ligado al Kremlin, ayudó a financiar la boda de Donald Trump Jr. con Bettina Anderson a principios de este año, informó este lunes ProPublica, que citó registros financieros y tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Los pagos incluyeron alrededor de 100 mil dólares para alquilar una isla privada en las Bahamas donde se llevó a cabo la recepción y pernoctaron los invitados y 70 mil dólares para un espectáculo de fuegos artificiales en el primero de los tres días que duró la boda del hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según el informe.

Los fondos se pagaron a través de IB Challenger, una empresa con sede en Dubái que Kremlev utiliza para gestionar las operaciones de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que él mismo dirige, después de trasladar los fondos desde Suiza tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, indicó el medio estadounidense.

La IBA dijo a ProPublica que no incurrió, por sí misma, en ningún gasto relacionado con la boda, aunque se negó a comentar sobre los pagos de IB Challenger.

En la boda de Trump Jr. con la socialité Anderson hubo unos 50 invitados, incluyendo a Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner; Eric Trump, Tiffany Trump y el esposo de esta, Michael Boulos. El presidente Donald Trump no asistió al evento.

Trump Jr. y Kremlev describen su relación como amistosa; niegan vínculos de negocios

Kremlev tiene una relación de larga data con el gobierno ruso: a principios de este año, el presidente Vladímir Putin le otorgó la Orden de la Amistad. El oligarca ruso, detalla ProPublica, es blanco de sanciones ucranianas debido a sus vínculos con Putin, a través de Alexei Rubezhny, jefe de seguridad personal del mandatario ruso.

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Un portavoz de Trump Jr. no negó la participación de Kremlev en la boda y le dijo a ProPublica que es “un amigo personal” a quien Trump Jr. conoció a través de la caza. El portavoz subrayó que no hay negocios en común entre ambos. Un portavoz de Eric Trump le dijo al medio que “no tiene la más mínima idea de quién es esta persona, ni ha oído hablar de él nunca”.

La oficina de Kremlev señaló a ProPublica que el empresario ruso tiene con Trump Jr. “una relación amistosa” y “se conocieron hace un par de años”. Añadió que “el Sr. Kremlev nunca ha hablado de asuntos políticos con ninguno de sus amigos y conocidos estadounidenses”, incluido Trump Jr.

Sin embargo, Frank Montoya Jr., exfuncionario del FBI, dijo al citado medio que “si te pago la boda, en algún momento me vas a deber algo”. Según él, que un oligarca ruso pagara por la boda “debería ser impensable para el hijo del presidente”.

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Holden Triplett, quien fuera director de contrainteligencia de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional durante su primer mandato, dijo que los servicios de inteligencia rusos buscan con frecuencia establecer vínculos con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y sus familiares. “El dinero es un método probado y eficaz para obtener acceso”, afirmó Triplett, quien también trabajó para el FBI en Moscú.

ProPublica dijo que no está claro por qué Kremlev ayudó a pagar la boda de Trump Jr., quien podría haberla financiado solo, considerando que, de acuerdo con la revista Forbes, tiene un patrimonio neto estimado en unos 300 millones de dólares.

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