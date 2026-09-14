La presión sobre la Fed, la amenaza de guerra comercial y el tipo de cambio.

El mapa de riesgos para México.

El 3 de noviembre de 2026 Estados Unidos celebrará elecciones de medio término.

Trump llega con una aprobación del 33% y una desaprobación del 64% [1].

Históricamente, el partido del presidente pierde escaños en las midterms [2].

La guerra con Irán divide al electorado: solo el 36% la aprueba [1].

La inflación anual se mantiene en 3.4% en julio [3]. El 71% desaprueba la gestión del costo de vida [1].

La ventaja demócrata en el voto genérico se sitúa cerca de los 8 puntos a nivel general [4], alcanzando un margen de 14 puntos entre los votantes independientes [1].

Cook Political Report clasifica 18 escaños como toss-up, una categoría disputada donde los demócratas necesitarían ganar al menos 13 para alcanzar la mayoría de 218 escaños [5].

¿Por qué importa? Estas elecciones operan como un juicio sumario a la gestión presidencial.

La combinación de inflación persistente, desaprobación por el conflicto con Irán y el descontento económico dentro de la base republicana, perfila un escenario adverso para el oficialismo.

El punto clave no es solo si el partido en el poder perderá escaños, sino cómo reacciona la Casa Blanca ante el desgaste y qué implica esa respuesta unilateral para México.

El termostato electoral como física del castigo

El modelo termostático postula que la opinión pública reacciona a la dirección y magnitud de las políticas ejecutivas, ajustando sus preferencias en sentido contrario [6].

Cuando una agenda se desplaza a la derecha, el electorado castiga el exceso ideológico movilizando apoyo hacia la oposición [2]. Este "costo de gobernar" (cost of ruling) se amplifica a medida que la política pública se aleja del votante mediano [7].

En ciclos de midterms, el voto genérico funciona como un predictor consistente de la pérdida de escaños [8].

El marco de Grossmann y Wlezien establece tres hallazgos clave: la dirección ideológica de las políticas importa, existe una penalización basal contra el partido del presidente, y la combinación de ambas explica cerca de la mitad de la pérdida de curules de la coalición gobernante [2].

Al cruzar estas regularidades empíricas con los indicadores de agosto-septiembre de 2026, el diagnóstico es claro: el termostato electoral está enfriando el segundo mandato.

La reacción ejecutiva sobre la Fed y los aranceles

La teoría sugiere que una derrota obliga al Ejecutivo a moderar su agenda para recuperar al votante mediano [2].

La trayectoria de Trump apunta a la dirección opuesta: mayor fricción institucional y polarización.

El presidente ha desplegado una campaña de presión pública sin precedentes contra la Reserva Federal, llegando a exigir en Truth Social situar las tasas en el nivel más bajo del mundo y amenazando con paralizar el comercio con países con los que EE. UU. mantiene un déficit comercial, si el organismo no aplica recortes [10].

El problema: la economía añadió 162,000 empleos en agosto y el desempleo se mantuvo en 4.1%, lo que elevó la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre a ~60% según CME FedWatch [9].

En Jackson Hole, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, rechazó recortes prematuros al advertir que la inflación no se está desacelerando y reivindicó el control de la cantidad de dinero (M2) como un principio fundamental de su mandato [22].

La Corte Suprema falló contra Trump en el caso de Lisa Cook, determinando que el presidente no puede remover a los gobernadores de la Fed sin causa legal y protegiendo al organismo de una turbulencia política e institucional mayor [11].

Claudia Sahm advierte: la verdadera prueba no es si la Fed sube o no, sino si permitirá que consideraciones electorales alteren su decisión.

Consecuencias para México: tipo de cambio, inflación y comercio

El endurecimiento monetario en Estados Unidos golpea a México a través de tres canales bien documentados.

El primero es el tipo de cambio: una subida de tasas de la Fed deprecia el peso frente al dólar y contrae la producción [12].

Los mercados emergentes sufren caídas más profundas que las economías avanzadas, y el golpe se magnifica cuando la política monetaria se mueve en medio de alta incertidumbre [13,14].

Para México, el canal financiero importa más que el comercial, y el efecto Balassa-Samuelson domina la trayectoria real de la moneda [15]. Las cifras lo confirman: coeficientes de -0.27 en el corto plazo y -1.11 en el largo plazo [16].

El segundo canal es la inflación importada.

La depreciación del peso se traslada a los precios con más fuerza que la apreciación, una asimetría que la meta de inflación de 2001 atenuó, pero no eliminó [17].

Además, la causalidad entre inflación y tipo de cambio corre en ambos sentidos: precios altos deprecian la moneda y viceversa, creando un círculo vicioso de largo plazo [18].

El tercer canal es el comercial.

Una tercera parte de las exportaciones mexicanas ya enfrenta aranceles por la vía de la Sección 232 y 301, golpeando de lleno al acero, aluminio, electrodomésticos y autopartes, mientras que el 70% restante mantiene su dinamismo bajo el tratado [19].

Los modelos no lineales muestran que el tipo de cambio afecta a más industrias de las que los modelos lineales detectan: suben de 16 a 29 de 91 sectores, incluyendo los dos más grandes, que concentran el 35% del comercio bilateral [20]; no obstante, la integración en cadenas globales ha reducido la sensibilidad de la balanza comercial mexicana al tipo de cambio [21].

Fracturas del horizonte: riesgos latentes

Después de las elecciones, México enfrenta cinco riesgos que convergen en un mismo vértice.

El primero es la volatilidad del tipo de cambio: una subida de tasas de la Fed combinada con incertidumbre política empuja al dólar al alza y alimenta la inflación importada.

El segundo es la escalada arancelaria como moneda de cambio.

Ildefonso Guajardo advierte que no habrá una renegociación de fondo ni un relanzamiento del T-MEC antes de las elecciones intermedias, ya que Washington utilizará los aranceles como palanca para forzar acuerdos parciales y concesiones de México [19].

El tercer riesgo estructural es la integración de valor: en el sector automotriz, el contenido nacional mexicano apenas alcanza el 40%, evidenciando la urgencia de fortalecer la cadena de valor regional [19].

El cuarto es financiero: el alza de tasas encarece la deuda en dólares para las empresas mexicanas.

El quinto es la erosión de la certidumbre regulatoria, producto de la presión presidencial sobre la Fed y los aranceles unilaterales que siembran incertidumbre donde antes había reglas claras.

Propuesta estratégica y agenda de futuro

México necesita tres movimientos simultáneos para navegar por el escenario post-electoral. El primero es financiero: con una probabilidad del ~60% de que la Fed suba tasas en septiembre [9], las empresas con exposición al dólar deben cubrir sus posiciones y el gobierno debería asegurar líneas de swap con la Fed y el BIS.

El segundo es comercial: la concentración en Estados Unidos expone al país a la volatilidad arancelaria, por lo que México debe acelerar la diversificación de sus mercados hacia Asia y Europa.

El tercero es el escenario político tras las midterms: incluso una victoria demócrata en el Congreso no podrá garantizar un marco más favorable para México, pues el objetivo central de EE. UU. seguirá siendo reducir el déficit comercial mediante mecanismos arancelarios o restricciones permanentes [19].

La evidencia acumulada apunta a un escenario de alto riesgo de pérdida de la mayoría republicana [1,2,5].

El termostato electoral está enfriando el segundo mandato de Trump. Mientras la teoría sugiere que una derrota obliga al Ejecutivo a moderar su agenda, la trayectoria del presidente apunta en la dirección opuesta: más presión sobre la Fed y escalada arancelaria.

Para México, el escenario base debe asumir lo segundo.

El momento de prepararse es ahora. La ventana de certidumbre se cierra el 3 de noviembre de 2026.