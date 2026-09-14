El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, anunció su renuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, al referir en una carta publicada en redes sociales que no está de acuerdo en algunas decisiones que se han tomado.

En su comunicado, el obispo emérito informó que el pasado 5 de septiembre entregó a la dirección del Centro, su renuncia como presidente e integrante del mismo.

“Respeto el trabajo y los alcances que se han logrado para las familias de desaparecidos a nivel nacional desde la convicción realizada en Saltillo, pero no puedo seguir siendo parte. Hago pública mi decisión para que haya transparencia en su quehacer”, escribió Vera López.

Comentó que, en la carta entregada a la directora Ama García, le comunicó que su decisión de renunciar al Centro Fray Juan de Larios, debido a la “actitud que desde hace unos cinco años se ha tomado en el Consejo Directivo, que yo recuerde, de no convocarme más a las reuniones del Consejo, sin darme explicación alguna”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios fue fundado por Raúl Vera López y fue pieza clave para el acompañamiento de víctimas en Coahuila, principalmente de familias de personas desaparecidas.

En la carta también reclama que hace aproximadamente 10 años que no se le consulta, informa, invita, ni se le hace parte de los trabajos que el centro realiza.

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“Esto no es nuevo y no se trata de un asunto personal; supongo que continuaron un mal ejemplo que vieron. Pero también mencioné en escasos párrafos de mi carta renuncia, que no estoy de acuerdo con algunas de sus tomas de decisiones y que sólo me han llamado para que firme documentos, mismos que no he recibido para luego consultar o integrar a expedientes”, comentó.

Así mismo, refirió que un par de días después de la carta recibió una llamada de la directora para que se “desdijera”, pero asegura que en “tono grosera y amenazante”, le dijo que se irían sus integrantes. Sin embargo, aclaró que después de escuchar reflexiva su decisión, les dijo que continuaran su trabajo. “No fueron nobles conmigo, pero deben seguir”, escribió.

Raúl Vera López recordó que inició el trabajo en derechos humanos para que siguieran a costa suya o a nombre suyo, la búsqueda de la dignidad.

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“Todo lo contrario, buscamos un proceso de promoción de la persona humana, en el cual cada una o cada uno fuera sujeto de su propia historia. Quienes están hoy en el Fray Juan de Larios, junto con las familias de FUNDEC o con quienes tengan conexión y trato, seguirán”, comunicó.

Al finalizar, sostuvo que su presencia o ausencia no alterará la lucha por la justicia en un centro que fundó.

“Quienes son parte hoy de ese centro, tienen la claridad de la justicia que hay que alcanzar y la manera honesta para llegar a ella, saben que las víctimas son prioridad, que la sociedad necesita su trabajo y que la ciudadanía tiene aún mucho por hacer en torno a la violación de derechos humanos en Coahuila”.

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