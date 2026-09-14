Abelina López, alcaldesa de Acapulco, se lanzó contra el nombramiento de Beatriz Mojica como coordinadora estatal de Morena en Guerrero.

Al concluir la ceremonia de nombramiento, Abelina López, quien fue aspirante, aseguró que “quien festeje, está festejando la crónica de una muerte anunciada” para el partido en Guerrero.

López negó sentirse derrotada tras perder la encuesta de Morena para ser coordinadora estatal. “Traigo pueblo”, fue su respuesta.

“Ganaron las encuestas de papel, pero yo tengo la encuesta real: más de 100 mil personas marcharon conmigo para el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los conmino a que marchen con 100 mil personas”, retó.

Abelina López no dio cifras sobre las encuestas que les mostraron en privado. Sus simpatizantes gritaron: “¡Ella no es chapulina!” Mientras ella negaba sentirse derrotada.

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