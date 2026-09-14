En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la regulación de las redes sociales y de la inteligencia artificial es un tema pendiente que debe discutirse en el Congreso, pero consultará si puede realizarlo en este momento, porque ya inicio el proceso electoral.

“Es una discusión pendiente, cómo regular las redes sociales y la inteligencia artificial, tiene sus bemoles, hasta dónde, cómo. Entonces, yo pienso que debemos abrir un espacio de discusión; ahora, ya inició el periodo electoral, no sé si todavía se pueda en este momento, habría que preguntarle a Luisa (María Alcalde, consejera jurídica), pero es muy importante difundirlo, explicarlo”, expresó.

La Mandataria federal aseguró que las redes sociales son utilizadas por la oposición a su régimen, para influir en el electorado, por lo que con la regulación buscará evitarlo.

“Tiene que abrirse una discusión necesariamente sobre el uso de las plataformas como medio de campaña política comprada, mientras más dinero, y el uso de estos bots y otros mecanismos para influir a través de noticias falsas en la conciencia de la gente en América Latina y en otros países. Sí es muy relevante y los mecanismos que usa la derecha internacional para modificar la opinión de las personas a través de noticias falsas”, comentó.

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