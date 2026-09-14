Cinco municipios del estado de Oaxaca no realizarán actividades relacionadas al Grito de Independencia a causa de conflictos políticos internos, informó el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

En Santiago Choápam, explicó, persiste un conflicto interno entre la presidenta y el síndico municipal; además, tanto el síndico como el regidor de Hacienda enfrentan un proceso penal.

Recientemente, el síndico Jorge Méndez Martínez y el regidor de Hacienda, Abelino Bartolo Cruz, fueron detenidos por el delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género, ejercido contra la presidenta municipal Dolores Luciana Valadez. Ambos funcionarios fueron liberados, luego de que un grupo de habitantes realizaron bloqueos carreteros en la ciudad de Oaxaca para exigir su libertad. Posteriormente, algunos integrantes del cabildo renunciaron a su cargo.

Mazatlán Villa de Flores

Mientras que en Mazatlán Villa de Flores, el municipio no cuenta con autoridad municipal debido a que la asamblea extraordinaria se encuentra en proceso de calificación ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), por lo que no existen condiciones para realizar el evento relacionado con el Grito de Independencia.

Santiago Atitlán

En Santiago Atitlán se encuentra previsto un cambio en la integración de la Comisión Municipal Provisional, la cual fue constituida a causa de un conflicto político electoral en la comunidad.

Santa María Apazco

Romero López agregó que en Santa María Apazco se suspendieron las actividades del Grito de Independencia y del desfile cívico programado para el 16 de septiembre, también por un conflicto poselectoral.

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San Martín Itunyoso

Y finalmente, detalló que en San Martín Itunyoso tras la destitución del presidente municipal, la atención al público en el palacio municipal se encuentra suspendida o limitada de manera indefinida. “No se realizará la ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre; sin embargo, sí se llevará a cabo el desfile del 16 de septiembre”, apuntó.

En este último municipio, el expresidente municipal de San Martín Itunyoso, Vilgaid López Guadalupe, se encuentra prófugo de la justicia por su presunta participación en la desaparición de la joven Roxana López Martínez. También están prófugos su sobrino Dagoberto López Díaz, y la madre de éste último, Concepción Díaz Martínez. La Fiscalía de Oaxaca señala a Dagoberto López como el principal sospechoso de la desaparición de Roxana López, quien era su pareja y quien hasta la fecha sigue sin ser localizada.

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