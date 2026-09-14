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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que suspenderá la mañanera del martes 15 y miércoles 16 de septiembre con motivo de la celebración de las fiestas patrias.
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que retomará la conferencia hasta el jueves 17 de septiembre.
“Mañana no hay mañanera, el miércoles no hay mañanera, nos vemos hasta el jueves”, dijo.
“Nos vemos en el Grito mañana y nos vemos en el desfile de la Independencia el miércoles y ya el jueves nos encontramos nuevamente”, agregó.
En la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que los tres finalistas del programa "México Canta 2026" acudirán a la ceremonia del Grito de Independencia en el Zocalito capitalino.
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