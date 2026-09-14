Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, trató de explicar su patrimonio tras darse a conocer en su declaración patrimonial terrenos, departamentos y un salario mayor al de la titular del Ejecutivo federal.

En la conferencia mañanera de este lunes 14 de septiembre en Palacio Nacional, Romero Oropeza se dijo víctima de una “campaña de difamación” y aseguró que no es corrupto, además que “no somos iguales”.

“La semana pasada me tocó a mí esta campaña de difamación de algunos medios de comunicación, particularmente Reforma, El Universal y TV Azteca, que algo no les gustó de este gobierno y andan buscando, y lanzaron una campaña” expresó.

"No todos somos iguales", asegura Octavio Romero

Al lanzarse contra los medios de comunicación, Octavio Romero acusó que lo han golpeado mediáticamente porque “no les ha gustado” el programa de Vivienda para el Bienestar.

“No todos somos iguales, corruptos, son ellos que se dedican a mentir y cobran por eso. No todos somos iguales, yo tengo cómo demostrar lo poco que tengo o lo que tengo”, dijo.

En el Salón Tesorería, el director del Infonavit justificó su salario: “Yo tengo un sueldo equivalente a un subsecretario de Estado, eso se puede verificar sin ningún problema. Y el sueldo de la Presidenta también está publicado. Lo que no se hacía en la época neoliberal, en estos gobiernos de la 4T, todo está publicado”.

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Siempre he reportado lo que tengo: director del Infonavit

El director del Infonavit se quejó que se investigó su patrimonio y, como lo comunicó en un video el domingo, reiteró que tiene muchos años de funcionario público.

“Siempre he reportado lo que tengo y no ha crecido”, declaró ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

Contrato de compra-venta

Sobre departamentos, explicó que firmó un contrato de compra-venta en marzo de 2018, además que ha utilizado créditos bancarios.

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“Se atrevieron a decir que ocultaba yo- porque no aparece en mi declaración-, que ocultaba yo autos, joyas y obras de arte. No tengo auto (...). Jamás en mi vida he comprado joyas, pero yo no provengo de una familia con esas costumbres ni con ese nivel socioeconómico, no estoy acostumbrado a eso (...)”, refirió.

Octavio Romero adjudica polémica a Vivienda para el Bienestar

En su explicación, Romero volvió a atacar a los medios porque “han pervertido, han degenerado el oficio de comunicarle a la gente”.

“Y como se trata de golpear, como se trata de difamar, no les ha gustado este programa de la Presidenta de Vivienda para el Bienestar. Están enojados porque esto, evidentemente, ha traído- pues yo entiendo- cosas buenas que está ayudando a la gente. Y hay que buscar la manera de desvirtuar, de señalar que hay actos de corrupción. Y aprovecho para volverles a repetir: no somos iguales”, declaró.

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