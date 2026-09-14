La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) ha emprendido acoso hacia personas juzgadoras por el sentido de sus sentencias, lo que ha perfilado un entorno de hostigamiento y persecución administrativa.

En un pronunciamiento, la organización detalló que existen al menos 20 procedimientos en trámite cuyo patrón común es haber otorgado suspensiones o sentencias de amparo en contra del proceso de la reforma judicial.

“Sancionar a personas juzgadoras por impartir justicia y haber examinado la regularidad constitucional de un procedimiento legislativo transgrede los estándares internacionales en materia de garantías judiciales y convierte a los órganos disciplinarios en tribunal de revisión ideológica y política”, alertó.

Jufed indicó que además de las sanciones que se pretende aplicar a jueces y magistrados, se están realizando denuncias penales que revelan presiones sistemáticas a quienes emitieron una resolución contra la reforma judicial o, por ejemplo, por inaplicar la prisión preventiva oficiosa, en cumplimiento de una sentencia dictada por un tribunal internacional.

Por ello, sostuvo que se busca instalar un clima de autocensura e intimidación generalizada dentro de la judicatura, mediante amedrentar a personas juzgadoras a través de herramientas disciplinarias, sin que esto subsane los vicios ni la inviabilidad del modelo impuesto.

“En Jufed reiteramos que la función jurisdiccional exige independencia absoluta y protección efectiva contra cualquier represalia por el sentido de las sentencias”, concluyó.

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La asociación de jueces y magistrados garantizó que no dejará solas ni solos a quienes cumplieron y cumplen con su deber constitucional de proteger los derechos fundamentales de los mexicanos, porque “la defensa de cada jueza y juez perseguido es la defensa misma de las libertades y de la justicia”.

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