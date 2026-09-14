La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los tres finalistas de “México Canta 2026” acudirán a la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “ayer salieron los tres finalistas de México Canta y participaron un millón de personas en la votación, realmente estuvo muy bien”.

En ese sentido, la Mandataria afirmó que Tiffany Galaviz, Lisandro Espinoza y Bryan Soto presenciarán la ceremonia en compañía de Intocable.

Adicionalmente, agradeció a Los Tigres del Norte, Banda La Arrolladora y Banda El Recodo que “nos apoyaron honoríficamente para ser parte de este concurso”.

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