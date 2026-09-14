La Jornada 8 del Apertura 2026 no solo dejó goles en el estadio Akron, también una polémica que le dio la vuelta a las redes sociales, y en el centro está un jugador de Pumas.

Como parte del protocolo de la Liga MNX, antes de cada partido se entona el Himno Nacional Mexicano con todos los jugadores y cuerpos técnicos formados en el campo.

Mientras los jugadores universitarios se mantenían firmes, el mediocampista ecuatoriano Pedro Vite rompió la formación. En plena entonación del Himno, el jugador se apartó del grupo para hacer estiramientos, de espalda a la bandera.

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La escena no pasó desapercibida. Aficionados que estaban en el estadio lo grabaron y el video se viralizó en cuestión de minutos. En las imágenes se ve claro que todos los extranjeros de Pumas respetaron el protocolo, el único que no lo hizo fue Vite.

Para cerrar el momento, al terminar el Himno varios jugadores de Pumas aplaudieron, pero Vite se quedó con las manos cruzadas detrás de la espalda, sin ningún gesto.

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La polémica con el jugador sudamericano surgió en el Mundial de 2026, el ecuatoriano estuvo en la cancha el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, en el duelo de dieciseisavos de final entre México y Ecuador, un partido que ya venía caliente porque el himno de Ecuador había sido abucheado por un sector de la afición mexicana.