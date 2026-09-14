Con 35 goles a favor y solamente cinco en contra, el América Femenil se coloca como el mejor equipo en todos los rubros de la actual campaña, por lo que la candidatura al bicampeonato toma mayor fuerza.

Por si fuera poco, lo que las Águilas muestran sobre el campo hacen que los sueños crezcan.

Después de vencer (5-2) a Tigres, el técnico español Ángel Villacampa no dudó en lanzar una advertencia al resto de los clubes del futbol mexicano.

“Para mí, el América está para todo. Nosotros, cuando llegamos, teníamos un sueño, un sueño muy grande, que parecía inalcanzable, y lo que hemos hecho es ir trabajando”, presumió el actual ganador de la Liga MX, el Campeón de Campeonas y la Concacaf.

La gran victoria frente a Las Amazonas redondeó los inolvidables días que han vivido las azulcrema, que incluyen las nominaciones al Balón de Oro como equipo e individual, con Scarlett Camberos como figura.

“Mira, en una semana tan increíble, tan maravillosa, porque ver al club, ver ese escudo entre equipos de los mejores del mundo, ver a una jugadora nominada entre las 30 mejores del mundo, realmente nos llena de orgullo”, confesó el entrenador.

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En el inicio de la segunda mitad, llegaron dos goles de las visitantes que apretaron el marcador y a las Águilas, pero esa situación hizo feliz al español, porque pudo ver de qué están hechas sus futbolistas.

“Hubo cierta duda, hubo desajuste, faltó contundencia, nos pillaron en una transición, que es nuestra mejor arma. Nos pillaron en un córner, y ahí sinceramente dije ‘ahora es el momento de ver de qué pasta estamos hechas, qué hemos mejorado’. Ahí es donde me siento muy orgulloso de esa progresión”, mencionó.

Apuntar a ganar todo lo que esté en juego puede ser ambicioso para algunos, pero para las azulcremas es lo normal, la exigencia en el club.

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