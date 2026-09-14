El furor por tener el nuevo iPhone puede convertirse también en una oportunidad para los ciberdelincuentes. Con la llegada del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, Kasperksy, expertos en ciberseguridad, alertan sobre campañas que prometen acceso anticipado, preventas exclusivas, sorteos o incluso la posibilidad de probar los nuevos equipos antes que el resto.

Apple presentó los nuevos modelos el pasado 9 de septiembre y en México la preventa comenzó el 12 de septiembre, mientras que la disponibilidad oficial está prevista para el 18 de septiembre. Esta ventana de expectativa y deseo por conseguir uno de los teléfonos puede ser aprovechada para dirigir a los usuarios a páginas falsas, obtener sus datos personales y financieros o convencerlos de realizar pagos por productos que nunca recibirán.

Kaspersky advierte que no se trata de un escenario nuevo. Después del lanzamiento del iPhone 17, en septiembre de 2025, la compañía detectó campañas fraudulentas relacionadas con falsas preventas, sorteos y supuestos programas para convertirse en “usuarios de prueba” del dispositivo. El objetivo era obtener información de las víctimas o inducirlas a realizar pagos.

¡Ojo! Surgen estafas con la llegada del iPhone 18. Imagen: Apple

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¿Cómo pueden intentar estafarte con el iPhone 18?

Una de las estrategias consiste en ofrecer la posibilidad de convertirse en uno de los primeros usuarios en probar el nuevo iPhone. La supuesta convocatoria puede pedir datos como nombre, teléfono y dirección para enviar el equipo y, posteriormente, solicitar el pago de una tarifa de envío.

El problema es que el teléfono nunca llega. Además de perder el dinero, la víctima puede haber entregado información que posteriormente sea utilizada para spam, suplantación de identidad o nuevas campañas de phishing.

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Otra modalidad son las falsas preventas. Los ciberdelincuentes pueden crear sitios que imitan la apariencia de una tienda conocida y promocionar el iPhone 18 con supuestos descuentos, disponibilidad limitada o acceso exclusivo.

En otros casos, el gancho puede ser un sorteo. Mensajes como “ganaste un iPhone”, “eres uno de los primeros usuarios” o “última oportunidad para participar” buscan generar emoción y urgencia para que la persona proporcione sus datos sin verificar primero quién está detrás de la promoción.

¡Ojo! Surgen estafas con la llegada del iPhone 18. Imagen: Apple

La situación es especialmente relevante en México. De acuerdo con cifras proporcionadas por Kaspersky, durante el último año se registraron en América Latina un promedio de 3.5 millones de ataques de phishing al día.

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Estas son las señales de alerta

Antes de entrar a una supuesta promoción relacionada con el iPhone 18, Kaspersky recomienda revisar cuidadosamente la dirección del sitio. Los estafadores pueden utilizar dominios con pequeñas modificaciones, letras cambiadas o palabras adicionales para hacer que una página parezca oficial.

También hay que desconfiar de mensajes que intentan provocar una reacción inmediata. Frases como “últimas unidades”, “acceso exclusivo”, “ganaste un premio” o “confirma ahora” son utilizadas para presionar al usuario y evitar que se detenga a comprobar la información.

Si una promoción solicita contraseñas, datos bancarios, códigos de verificación o un pago para recibir un supuesto premio, lo mejor es no continuar hasta comprobar que la oferta es real.

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Una recomendación sencilla es no entrar a la preventa desde un enlace recibido por mensaje, correo o redes sociales. En su lugar, el usuario puede escribir directamente la dirección del sitio oficial o utilizar la aplicación de la tienda correspondiente.

En el caso del iPhone 18 Pro y Pro Max, Apple señala que la preventa oficial en México comenzó el 12 de septiembre y que los equipos estarán disponibles a partir del 18 de septiembre.

Por ello, si una página promete entregarte el teléfono mucho antes de esa fecha, ofrece un supuesto “iPhone gratis” o asegura que puedes probarlo a cambio de tus datos y una cuota, conviene detenerse y verificar la información antes de entregar cualquier dato.

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¡Ojo! Surgen estafas con la llegada del iPhone 18. Imagen: Apple

La recomendación también aplica para los concursos: recibir un supuesto regalo no debería convertirse en una razón para compartir información financiera o sensible sin comprobar quién organiza la promoción y cuáles son sus condiciones.

La expectativa por un nuevo teléfono puede hacer que una oferta parezca demasiado buena para dejarla pasar. Precisamente por eso, la principal defensa es tomarse unos minutos para comprobar el enlace, la promoción y el origen del mensaje antes de hacer clic.

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