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Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este lunes que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA) y aseguró que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente del país.
"El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", escribió en la red Truth Social, en medio de la polémica desatada por las alertas de los líderes del sector sobre los crecientes riesgos de esta tecnología.
El presidente señaló específicamente que el gobierno ya ha frenado a la empresa Anthropic “para que no haga cosas malas, o potencialmente malas”.
Trump rechazó los llamados de líderes tecnológicos de Anthropic, OpenAI, Microsoft y otros para que haya una mayor regulación de la IA, con el fin de garantizar que se desarrolle de maneras que promuevan la seguridad, aborden la responsabilidad legal y preserven la seguridad nacional.
Pero el presidente se ha opuesto a esos esfuerzos y sostiene que hacerlo podría provocar que China supere a Estados Unidos en IA.
“Hay una ENFERMA conspiración en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que está contento con ello es China”, publicó el presidente en redes.
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La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el lunes, lastrada por las preocupaciones en torno al desarrollo de la IA.
En las primeras operaciones, el índice Nasdaq -donde cotizan los gigantes tecnológicos- perdía un 1.23%, el Dow Jones retrocedía un 0.29% y el índice amplio S&P 500 cedía un 0.73%.
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