Beijing. El Ministerio chino de Exteriores sostuvo este lunes que la difusión de narrativas de amenaza o fomentar la confrontación solo obstaculizará el proceso de gobernanza de la inteligencia artificial (IA), en medio del debate generado en Estados Unidos sobre la necesidad de frenar el desarrollo de esta tecnología.

El portavoz del departamento Guo Jiakun defendió en una rueda de prensa rutinaria que el desarrollo de la IA -un campo en el que compiten con dureza China y Estados Unidos- concierne al bienestar de toda la humanidad, por lo que todas las partes deben promover conjuntamente una IA "abierta, inclusiva, accesible para todos y orientada al bien".

"Difundir narrativas de amenaza" o impulsar una "competencia malintencionada" solo obstaculizará el proceso de gobernanza global de esta tecnología, declaró Guo, una situación que, opinó, "no beneficia a los intereses de ninguna de las partes".

El vocero también señaló el efecto que las nuevas tecnologías producen en el ciberespacio y argumentó que Beijing ya incorpora formalmente la IA a su sistema de normativa nacional sobre ciberseguridad y sigue perfeccionando las normas institucionales y los códigos éticos correspondientes.

"China está dispuesta a seguir trabajando junto con la comunidad internacional para responder activamente a los riesgos y desafíos que plantea la ciberseguridad en la era inteligente, impulsar la construcción de una comunidad de futuro compartido en el ciberespacio y hacer que internet beneficie mejor a los pueblos de todos los países", apuntó Guo.

La urgencia por regular la IA dividió este fin de semana a las principales voces de Silicon Valley y a la Casa Blanca, después de que Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; o el magnate Elon Musk reclamaran frenar deliberadamente el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados frente a riesgos como la pérdida de control sobre los sistemas.

[Publicidad]

El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de "fuerzas negativas" a quienes piden regular esta herramienta, al considerar que Estados Unidos está "liderando ante China en IA", es "el país más sofisticado del mundo" y él desea "mantenerlo de esa manera".

Tras el inicio del debate, el ministro chino de Seguridad del Estado, Chen Yixin, pidió en un texto publicado por la Administración del Ciberespacio de China impulsar un desarrollo "saludable y ordenado" de esta tecnología, junto con una mayor supervisión sobre datos, algoritmos, infraestructura de computación y aplicaciones de uso civil y militar.

La advertencia llega en un momento de intensa actividad del sector chino, con empresas como DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent o Zhipu compitiendo mediante modelos abiertos, precios bajos y rápida implantación comercial que se acercan a los sistemas estadounidenses más avanzados, pese a las restricciones del país norteamericano sobre chips avanzados.

[Publicidad]

Este verano, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una gobernanza "precisa y efectiva" de la IA y China lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación sobre IA con una treintena de países.

El debate se produce dos semanas antes de la visita prevista de Xi a la Casa Blanca a finales de septiembre, encuentro en el que la IA sería previsiblemente uno de los temas a tratar con Trump.

Te puede interesar:

[Publicidad]

Donald Trump dice que el único control que necesita la IA es un presidente como él; denuncia "conspiración enfermiza"

ONU pide regular la inteligencia artificial con urgencia; alerta sobre riesgos para los derechos humanos

Dario Amodei y Sam Altman; las figuras al frente de OpenAI y Anthropic que marcan el futuro de la IA

[Publicidad]

Trump tacha de "fuerzas negativas" a voces que piden ralentizar desarrollo de la IA; “están planteando cosas que no van a suceder"