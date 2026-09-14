El mundo de la moda y el espectáculo está de luto. Bob Mackie, el diseñador estadounidense conocido como el “Sultán de las lentejuelas” por sus espectaculares creaciones llenas de brillo, pedrería y fantasía, murió a los 87 años.

La noticia fue confirmada este lunes a través de la cuenta oficial de Instagram del diseñador. En el comunicado, su equipo recordó que Mackie vivió sus 87 años cumpliendo el sueño que siempre tuvo: dedicarse al diseño de moda y vestuario.

Mackie construyó durante más de cinco décadas una carrera estrechamente ligada a las grandes figuras del entretenimiento. Cher, Diana Ross, Tina Turner, Carol Burnett y Judy Garland, entre otras estrellas, llevaron sus creaciones, caracterizadas por una estética teatral, extravagante y llena de glamour.

Bob Mackie, el diseñador detrás del glamour de Cher

Su nombre quedó especialmente ligado al de Cher, con quien trabajó durante décadas y para quien creó algunos de sus looks más memorables, tanto para televisión como para conciertos y alfombras rojas.

Entre sus diseños más recordados está el vestido transparente con plumas que Cher llevó en la Met Gala de 1974, así como el espectacular look negro con transparencias, pedrería y plumas que utilizó en los Oscar de 1988.

Pero Cher no fue su única musa. Mackie también diseñó para Diana Ross y Tina Turner, además de crear vestuario para televisión, teatro y espectáculos en vivo. Su trabajo para The Carol Burnett Show se extendió durante los once años que estuvo al aire.

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Bob Mackie deja así una firma inconfundible en la historia de la moda y el vestuario: una en la que las lentejuelas, las plumas, el brillo y la extravagancia nunca fueron demasiado.

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