Entre el encanto de Roma y la magia del cine italiano, Fendi vuelve a poner uno de sus clásicos bajo los reflectores, para otoño-invierno 2026, la firma italiana presenta My Peekaboo, una nueva interpretación del emblemático bolso que llega bajo la mirada creativa de Maria Grazia Chiuri.

Pensado para acompañar diferentes momentos y estilos, My Peekaboo apuesta por una relación más personal entre el accesorio y quien lo lleva. La propuesta se dirige a quienes buscan incorporar piezas con carácter a su guardarropa, capaces de formar parte tanto de los looks cotidianos como de ocasiones especiales.

Cada My Peekaboo cuenta una historia diferente. Foto: Cortesía Fendi

Leer también Tendencias de otoño para lucir diario en tus outfits

¿Cómo es el nuevo bolso My Peekaboo de Fendi?

Cuatro mujeres, cuatro estilos y una misma pieza. Monica Bellucci, Valeria Golino, Tang Yan y Yara Shahidi aparecen frente a la cámara de Laura Sciacovelli con un My Peekaboo que lleva sus propias iniciales, un detalle que convierte cada versión en algo personal y hace de la individualidad el centro de la propuesta.

Piel trenzada color pergamino: una de las propuestas más llamativas por su trabajo artesanal en piel de becerro, el tejido aporta textura al exterior y contrasta con un interior de napa.

Piel negra con efecto craquelado: una alternativa con una estética más intensa, donde el acabado de la piel se convierte en protagonista.

Versiones en diferentes tamaños: My Peekaboo también juega con las proporciones a través de formatos como XS, Small y Medium, permitiendo pasar de una pieza compacta a opciones con mayor espacio interior.

My Peekaboo mantiene una estética elegante y depurada, con una estructura que permite llevarlo de distintas maneras y un interior que cobra protagonismo al abrirse, los acabados y detalles de confección refuerzan su apariencia sofisticada, mientras su formato busca mantener el equilibrio entre diseño y funcionalidad.

My Peekaboo apuesta por los detalles personales. Foto: Cortesía Fendi

¿Cuánto cuesta el bolso My Peekaboo de Fendi?

El My Peekaboo se mueve entre distintas cifras dependiendo de la versión elegida. De acuerdo con Fendi México, la colección parte de los $90,000 pesos para el tamaño XS, mientras que el Small puede encontrarse desde $118,000 pesos y el Medium desde $127,000 pesos.

[Publicidad]

El precio también cambia según los materiales y detalles presentes en cada diseño, entre ellas se encuentra el modelo Small elaborado en piel trenzada, con un precio de $148,000 pesos, mientras que determinadas propuestas en tamaño Medium pueden alcanzar los $165,000 pesos, estas variaciones permiten encontrar distintas interpretaciones de My Peekaboo dentro de la colección.

My Peekaboo lleva la individualidad en los detalles. Foto: Cortesía Fendi

¿Cuándo y dónde estará disponible My Peekaboo de Fendi?

My Peekaboo ya comienza a escribir su historia fuera de las pasarelas, la nueva propuesta de Fendi se encuentra disponible en México a través de la tienda oficial en línea, donde pueden consultarse sus diferentes tamaños, colores y diseños, además de las opciones de personalización.

Con My Peekaboo, Fendi demuestra que incluso los clásicos pueden encontrar nuevas formas de mantenerse vigentes, esta nueva etapa mira hacia el presente sin desprenderse de la historia que acompaña al diseño, confirmando que algunos accesorios pueden evolucionar con el tiempo y seguir encontrando un lugar en la moda.

[Publicidad]

Leer también Qué maquillaje utilizar cuando llevas lentes

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/